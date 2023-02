Congo-Kinshasa: Sondage SANGOL - Top 5 des personnalités les plus populaires à Idiofa

Dans quelques mois, la CENI procèdera au renouvellement des mandats des élus, fixant la date de la tenue de l'élection présidentielle, législatives nationales et provinciales au 20 décembre 2023.

Après l'identification et d'enrôlement des électeurs qui sont en cours, la feuille de route de la centrale électorale prévoit la réception des candidatures pour les scrutins directs dont la Présidentielle couplée aux Législatives Nationales à partir de juillet et ensuite, les scrutins indirects notamment, les élections des Sénateurs et des Gouverneurs des Provinces.

Alors vaste de 18 672 km2 et peuplé de près 2 002 769 d'habitant (selon les données de 2016), Idiofa est présenté comme le territoire le plus peuplé du Kwilu avec 12 grandes entités (secteurs) notamment, Banga, Belo, Bulweme, Kalanganda, Kapia, Kipuku, Madimbi, Mateko, Musanga, Sedzo, et Yasa-Lokwa ainsi que trois grandes cités dont Idiofa le chef-lieu, Dibaya et Mangay, a beaucoup de priorités mais aussi, des multiples défis.

Regard rétrospectif sur ldiofa

Les données de la centrale électorale relève qu'en 2018, Idiofa avait enregistré près de 482.375 enrôlés avec comme conséquence, l'attribution de 7 sièges au Parlement occupés notamment, par Masela Kiluty Zury, Mbuku Laka Boris, Minaku Ndjalandjoko Aubin, Mupasa Lukobo Dhedhe, Muzaza Owan Ngampio Thierry, N'Dambu Wolang Richard et Yama Nzalabar Jolie et 9 sièges à l'Assemblée provinciale.

Après l'alternance politique à la tête du pays entre le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, la sphère politique nationale a été secouée par plusieurs évènements dont les plus emblématiques restent la fin de la coalition FCC-CACH, l'apparition de la pandémie de Civid-19 avec ses corollaires, l'insécurité dans le grand Bandundu causée par le conflit entre Teka-Yaka ainsi que la Rupture entre Ensemble de Moïse Katumbi et l'Union sacrée de la Nation.

Alors, comment les populations d'Idiofa réagissent-elles face à ces faits ? Quel est l'impact de ce bouleversement sur leur quotidien ? Que pensent-elles des personnalités politiques, de la Société civile, charismatiques, des opérateurs culturels et de certains leaders d'opinion qui disposent de l'influence sur la vie territoriale ? Bref, quelle est leur opinion sur ceux de qui elles prétendent attendre des solutions pour un changement global et intégral de leur vécu quotidien ?

Sondage Sangol

A la fin du dernier trimestre de l'année 2022 et au début du Premier trimestre 2023 " Sangol " qui est un Centre d'analyse et d'évaluation des actions pour le Développement) a réalisé un sondage objectif sur la population locale du Territoire d'Idiofa afin d'obtenir son opinion sur les personnalités qui ont marqué l'année qui s'est achevée et celle qui venait de commencer. Le sondage a été réalisé sur un échantillon de 3000 personnes sélectionnées de manière hasardeuse en raison 20 sondés par secteur plus les 3 grandes cités qui composent le Territoire dont celle de Dibaya, Mangai et Idiofa.

Alors, au-delà d'un nombre considérable d'obstacles liés à l'expression et certaines difficultés de langage, les personnes sondées ont soutenu leur opinion sur quelques facteurs d'appréciation personne parmi lesquels, les actions à impact visible dans le domaine de la formation de l'homme, des infrastructures, le développement, l'éducation, l'eau, la santé, l'énergie, l'assistance, le rapprochement avec la population, les capacités managériales susceptibles d'apporter des solutions durables aux différents problèmes qui se posent dans différentes communautés.

Ici, Sangol revient sur les 5 personnalités qui ont marqué l'année qui vient de s'achever jusqu'à la première moitié du premier trimestre de l'année 2023.

Hugues PULUSI Eka

Jeune Avocat au Barreau de Kinshasa Matete, Hugues Pulusi est le maillot Jaune. Il est classé personnalité la plus populaire d'Idiofa créditée de 75,7% d'opinions favorables de la part des sondés. Les actions du jeune manager sont saluées au-delà du Territoire d'Idiofa et au-delà des considérations et appartenances politiques. Dans son actif, la population d'Idiofa se dit séduite par les actions à impacts visible à travers sa fondation et surtout par son méga projet d'adduction d'eau potable dans le territoire d'Idiofa, une première dans l'histoire de la Province du Kwilu où plusieurs entités et agglomérations seront servies en eau potable.

A travers ce projet des forages d'eau et des lampadaires destinés à l'éclairage, Le public sondé voit en Hugues Pulusi Eka, un vrai et meilleur défenseur de ses intérêts. Selon les personnes sondées, Hugues Pulusi offrira aux populations de la cité d'Idiofa (la plus grande agglomération du Territoire) ainsi que plusieurs localités des différents secteurs la possibilité de se ravitailler en eau potable grâce à ces forages, sans franchir une très grande distance. L'eau étant la vie, l'unanimité s'est dégagée au sujet de ce projet de grande envergure d'intérêt vital surtout pour les populations vivant dans le milieu rural.

Dernièrement, selon plusieurs sondés, la cote de popularité de Hugues Pulusi est montée incomparablement car il a lié l'utile à l'agréable mettant le Kwilu et Idiofa en ébullition en ramenant à Idiofa l'artiste Ngiama Makanda Werrason et le groupe Wenge Musica Maison Mère avec deux grandes productions de haute facture qui ont réuni plus d'un million de personnes (selon les organisateurs) essentiellement pour la promotion de la Fondation ainsi que tous les projets y afférant. Très favorable, le public en majorité jeune, lui attribue la meilleure opinion favorable de 75,7%.

Dhedhe Mupasa

Mieux connu sous le sobriquet de "Mot de passe", Le Député Dhedhe Mupasa Lukobo se pointe à la deuxième place avec une cote favorable de 72,2%. Les sondés ont dit être contents de son rendement au Parlement. L'homme est présenté comme l'un de rare député national élu d'Idiofa sur les 7 qui prend régulièrement la parole pour la défense des intérêts de la population d'Idiofa à travers ses interventions, notamment dans différentes commissions, notamment au sujet des conséquences de la pollution de la rivière Kasai, l'inexistence du réseau de distribution du carburant qui favorise l'augmentation de ce dernier à Idiofa.

Les sondés se disent favorables à Dhedhe Mupasa au regard des plusieurs projets à impact visible. Parmi lesquels, la construction des plusieurs centres d'apprentissage des métiers (pour réduire la délinquance urbaine communément appelée BASE), l'encadrement des jeunes, le financement du cantonnage manuel pour l'entretien des routes de desserte agricole, son plaidoyer au ministère de l'EPST pour le payement des salaires des fonctionnaires nouvelles unités d'Idiofa, son management pour l'installation des antennes de communication cellulaire en vue de désenclaver certaines zones, la distribution des bancs dans plusieurs écoles, l'installation d'une radio communautaire, la réhabilitation et l'équipement des plusieurs centres hospitaliers ainsi que l'installation des lampadaires pour usage public.

Cadre de l'Union sacrée de la Nation, le député Dhedhe Mupasa garde toujours sa popularité intacte, il est aussi apprécié suite à son Festival Bana Ama qui s'investit dans la promotion de la culture, des valeurs et de la Jeunesse d'Idiofa. Au-delà de tout, Mupasa est l'un des rares députés qui passe 60% de ses vacances parlementaires à Idiofa pour écouter les doléances de la population.

Sacré Lanfel Inioki

Surnommé volcan d'Idiofa, le Jeune sénateur Sacré Lanfel Inioki, membre de l'Union sacrée pour la Nation a été très bien coté par les personnes sondées suite à ses investissements dans la formation humaine qui est présentée comme son domaine de prédilection. Avec une note très appréciable de 71%, Sacré Lanfel occupe la troisième place du Top 5. Les sondés soutiennent que le jeune Sénateur a multiplié ses efforts dans le secteur social et scolaire notamment par la prise en charge des frais scolaires pour plusieurs élèves et écoliers défavorisés ainsi que la réhabilitation des infrastructures scolaires dans différents secteurs. Pour la plus part des sondés, son investissement humain lui confère une opinion très positive.

Gisèle Mbwansiem Mupa

Licenciée en gestion financière, experte en fiscalité, Gisèle Mbwansiem Mupa arrive en 4ème position. La population d'Idiofa lui reconnaisse les mérites d'être une femme de caractère. Secrétaire nationale en charge de l'Économie et Finances de l'UDPS, Gisèle Mbwansiem Mupa qui a recueilli 70,4% d'avis favorables, est actuellement au premier front pour sortir Idiofa du vase clos. Dans actif, les sondés se disent satisfaits de son engagement, son esprit managérial et son lobbying au niveau des décideurs politiques pour la réalisation du projet de construction de la route Ingudi-Idiofa mais surtout la construction des lignes (poteaux) de transport d'électricité de la centrale hydroélectrique de Kakobola dans le territoire de Gungu jusqu'à Idiofa (déjà en cours).

Ce qui permettra à toute la population d'Idiofa, toute tendance politique confondue de bénéficier de l'électricité, source du Développement. Les deux projets, celui de la construction des poteaux pour le transport du courant et celui de la construction de la route lui ont presque propulsée.

Son lobbying pour l'obtention du financement de la construction du stade de Kazamba à Kikwit dont les travaux sont exécutés par un digne fils d'idiofa (Max Mukey) lui a octroyé une cote très favorable.

Seule femme sur le Top 4, Gisèle Mbwansiem est sur tous les fronts de lutte en faveur des droits reconnus à la femme. Son implication sur l'autonomisation et la promotion de la femme pour permettre à cette dernière de devenir Décideur a contribué largement à sa cote de popularité. Bref, les hommes et des femmes croient en ses capacités surtout mais aussi à son rapprochement vis-à-vis des décideurs politiques de transformer Idiofa en un territoire agricole grâce à la route Ingudi-Idiofa ainsi que l'énergie qui permettront de booster véritablement le Développement local.

Jean de Dieu Minengu

Professeur de Physiologie Végétale à l'Université de Kinshasa et Rédacteur en chef de la Revue Africaine d'Environnement et d'Agriculture, Jean de Dieu Minengu occupe la cinquième position et clôture le top 5 avec 69,8% d'opinion Favorable. Conseiller principal du chef de l'état et secrétaire national de l'UDPS, Le professeur Minengu est très bien coté dans les secteurs de Belo, Kipuku, Madimbi, Kapia, la Cité d'Idiofa, Dibaya et Mangai pour son investissement dans la formation humaine, notamment la construction et l'inauguration du premier bâtiment de l'ISP KIPUKU construit sur son Fonds propres, les travaux de la construction des bâtiments de salles dans plusieurs secteurs notamment dans la commune rurale de Mpangu, Kapia, Sezo, la construction de l'école primaire de Belo déjà terminée, le lancement des travaux du marché de Madimbi qui permettra aux vendeurs de réaliser leurs activités dans les conditions acceptables.

Surnommé " Moïse " compte tenu de ses réalisations, Jean de Dieu Minengu est considéré selon certains sondés comme celui qui dispose d'une grande capacité d'écoute du petit peuple sans distinction des tribus comme un intellectuel honnête et équilibré.

Cependant, Sangol tient à préciser que plusieurs autres noms sont revenus dans ce sondage et pourront constituer le Top 10 de la nouvelle évaluation prévue en juin. Il tient également à relever que dans le recoupement des données, le critère lié à la distribution des vivres et non vivres n'a pas été pris en compte suite à la difficulté d'apprécier son impact réel sur la société.

Nos services restent ouverts à toutes les remarques, observations, contributions afin de nous permettre d'améliorer la qualité du service de sorte que ce sondage soit le reflet véritable de ce que pense l'ensemble de la population du territoire d'Idiofa.

Bellarmin Katalay Nda-Mbel

Coordonnateur