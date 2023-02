Congo-Kinshasa: 9ème Jeux de la Francophonie - Eric Nice Diba va diriger de la direction artistique !

Très créatif et innovateur, Eric Nice DIBA est une matière grise qui apporte beaucoup en terme de savoir artistique dans le monde des arts en République Démocratique du Congo. Son expérience dans ce domaine n'est plus à démontrer. Son talent de créateur inouï des sons musicaux et surtout, sa prouesse dans le secteur de l'événementiel à Kinshasa ont fait de lui une référence incontournable.

Ce n'est pas par hasard que le Comité National des Jeux de la Francophone (CNJF) a porté son choix sur ce jeune congolais pour diriger et coordonner la direction artistique de cet événement international de grande envergure qui s'annonce époustouflant pour le mois d'août de l'année en cours dans la mégapole Kinshasa. En effet, Eric Nice a été désigné officiellement Directeur artistique. Ainsi, rejoint-il l'organisation dans un seul objectif d'apporter son expertise pour la réussite imminente de ces 9ème Jeux de la Francophonie. Cette édition au cours laquelle tous les projecteurs du monde francophone sont braqués sur le Congo de Félix Antoine TSHISEKEDI.

Pour nombreux observateurs avertis, le CNJF a fait judicieux en confiant la direction artistique à Eric DIBA qui a fait ses preuves récemment dans l'organisation " Vodacom Best of the best " et tant d'autres événements à caractère culturel. Très rigoureux dans son travail, il a toujours cherché de l'excellence dans toutes choses. Par nature, Eric Nice est premièrement lui-même artiste au talent innombrable. Ce jeune congolais contribue énormément aux succès des différents projets marketing, musicaux et culturels. Il a toujours donné les meilleurs de lui partout où il est passé

Zoom sur un génie créateur !

Auteur compositeur et interprète, Eric Nice a aussi la maîtrise quelques instruments de musique qu'il manipule avec dextérité. Il se lance dans une carrière solo et monte son orchestre d'accompagnement qu'il appelle CREDO MUZIK .Et après plus de 5 ans de carrière, il lance des titres à succès tels que : " Que- diras tu ? ", " Elle a tout dit ? ", " Que dirais- je ? ", " Claudia Lolita ", " Gouvernement Ebimi ", " Je te bloque ". Il lance le 1er Avril 2020 un EP : " Polygamme " dans lequel il invite des fabuleuses chanteuses africaines telles qu'Anita Mwarabu, Tatiana Kruz et Naomi Wamboe.

Chanteur pentatonique et polyvalent, Eric Nice préfère jouer en musique live accompagné de son band le "Credo Muzik". Il chante autant sur des thèmes romantiques que sur du tempo vivant qui fait danser et aspire aux plaisirs et bonheurs dans des rythmes qu'il sait mélanger à sa guitare congolaise.

Surnommé le prince de la Rumba Zouk, Eric Nice est considéré dans l'univers musicale comme précurseur du nouveau style de musique en RDC. Exclusivement, on peut dire un mélange fascinant de Rumba congolaise et du zouk.

Eric Nice : Artiste au talent innombrable !

Grâce à ses performances scéniques hors normes, ce génie est également un magnifique créateur de bandes originales, musiques de films et jingles publicitaires. Il prête ainsi sa plume et son expertise à plusieurs boites de production et agences de créations pour différentes marques dans le monde. On ne cite que : Heineken, Vodacom, Orange, Castel, Mojito, Primus, vital 'O, Tigo, Airtel, Azur, Marsavco, Clover, A+, Canal +, Backstage television, Erru television, OMA afrique, UNFPA.

Avec son esprit très ouvert, Nice Eric collabore également avec plusieurs agences de communication, évènementiel ainsi que des organisations institutionnelles en RDC et à l'étranger. Notamment: "Optimum communication", "Pygma", "Cmct FCB", "Ocean Ogilvy", "Ginger Picture", "Ibiscube paris", "To sala film RDC"," Real Art", "D-Way", "Rochas Event', "The Bee", "Bibomba record", "FIRE", "FESTILEY", Gouvernorat de Kinshasa...

Présentement Eric Nice est l'égérie de la marque Castel Beer et représente le goût de la réussite dans son domaine où il inspire et influence certains amateurs d'Arts et de culture. Patron des studios de la structure " Credo Création ", ce génie créateur vit entre studio, events, spectacles, plateaux de tournage et représentations dans différents pays d'Afrique et dans le monde.

Qui dit mieux ?