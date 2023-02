Ile Maurice: Prolifération de moustiques - Un projet pour lutter contre ces insectes nuisibles

Qui dit fortes pluies, dit prolifération de moustiques. La Vector Biology and Control Division, opérant sous l'égide du ministère de la Santé, met en place un projet de Sterile Insect Technique (SIT) pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques.

telles que le chikungunya et la dengue. Cette technique consiste à élever en masse des moustiques mâles, à les stériliser par irradiation, puis à les relâcher dans la nature pour réduire la population de vecteurs d'Aedes Albo0pictus, communément appelés moustiques "tigres". À ce jour, 500 000 moustiques mâles stériles ont été relâchés aux alentours du Champ-de-Mars entre novembre 2022 et janvier 2023, entraînant une baisse de 10 % du nombre d'œufs de moustiques tigres dans la région.

Selon un préposé du ministère de la Santé, les districts les plus touchés par la prolifération de moustiques en janvier sont : Rivière-du-Rempart, PlainesWilhems et Savanne. Cela a pu être déterminé grâce aux enquêtes menées par des inspecteurs et aux sites potentiels de reproduction de moustiques qui ont été inspectés. "Le département de biologie et de lutte antivectorielle dispose désormais d'un outil pour prédire la densité de la population de moustiques pour les mois à venir, en utilisant des données météorologiques telles que les précipitations et la température dans 30 stations à travers l'île. Sur la base de ce modèle de prévision, les régions les plus vulnérables en février sont Roche-Bois, Sainte-Croix, Coromandel, St-Paul, Rose-Hill, Castel et Mahébourg", dit-il.