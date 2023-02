Ile Maurice: Aurélie Halbwachs-Lincoln de nouveau en or, Kimberley Lecourt en bronze

La Team MCB-Maurice poursuit sur sa belle lancée aux Championnats d'Afrique au Ghana.

Hier, lors de l'épreuve du contre-la-montre individuel, les deux Mauriciennes en lice sont montées sur le podium. Aurélie Halbwachs-Lincoln enlève la médaille d'or et Kimberley Lecourt de Billot le bronze. En élite hommes, Christopher Lagane et Alexandre Mayer se sont bien battus mais n'ont pu trouver une place dans le tiercé tout comme Samuel Quevauvilliers et Jeremy Raboude en juniors hommes.

Les élites dames avaient deux tours de circuit à effectuer, soit 24 km. Aurélie a démarré en 16e position alors que Kimberley était la 22e et dernière à s'élancer. 24 participantes étaient inscrites. Mettant à profit sa grande expérience, Aurélie a bien géré son effort pour l'emporter.

"Je suis très heureuse de ce résultat et forcément très fière de ramener la médaille d'or pour Maurice. Il y a eu beaucoup de sacrifices et d'efforts pour revenir à ce niveau-là. Les conditions sont un peu difficiles ici depuis notre arrivée. Il y a la chaleur aussi. Mais toute l'équipe est restée concentrée. Personnellement, je suis restée dans ma bulle sans prendre trop de pression pour faire de mon mieux. Même si pendant la course, cela a été dur. Tenir près de 40 minutes à son maximum n'est pas évident mais je n'ai pas lâché même dans les moments les plus difficiles.

J'ai tout le temps essayé de garder ma concentration. Avec l'or au bout, il n'y a rien de mieux", confie Aurélie qui est sacrée pour la troisième fois dans cette spécialité après 2006 et 2017. Pour Kimberley, cette médaille de bronze est une grande source de satisfaction d'autant plus que le CLM individuel n'est pas une spécialité qu'elle affectionne particulièrement. D'ailleurs, c'était le premier de sa carrière. "Très satisfaite de ma médaille de bronze. Le CLM individuel est une épreuve spécifique qui se travaille. C'était le premier de ma carrière. Je n'espérais pas grand-chose à part d'obtenir le plus de points UCI pour le pays. J'avais un vélo qui n'est pas à ma taille, je ne m'étais pas entraînée dessus, ma position était très inconfortable et je n'ai pas de casque de chrono. Mais je suis vraiment contente d'avoir ramené la médaille de bronze pour le pays. Hier (mercredi), j'avais dit à Aurélie, demain tu prends l'or et moi j'arriverais derrière. Nous avons réussi", fait-elle ressortir.

Malheureusement, comme ce fut le cas avant-hier, nous n'avions toujours pas reçu les classements officiels à l'heure où nous mettions sous presse.

Aujourd'hui, il y aura un titre à défendre dans le relais mixte. Aurélie et Kimberley seront de nouveau au front. "J'espère que l'on pourra récupérer pour faire une nouvelle belle performance en relais mixte", lance la première. "On n'est jamais sûr de remporter une médaille mais si tout se passe bien, on sera sur le podium. Nous sommes très motivés et très concentrés. On donnera tout", complète la seconde.

Les cadets feront, pour leur part, leur entrée en matière aujourd'hui dans le contre-la-montre par équipes.