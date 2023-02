Ile Maurice: Logement social - La NSLD lance un nouvel appel d'offres pour 12 000 maisons

C'est une véritable course contre la montre qu'a entamée la New Social Living Development (NSLD), compagnie chargée de superviser la construction de 12 000 logements sociaux.

En ce début d'année, elle doit lancer un nouvel appel d'offres. Ceux lancés entre septembre et novembre 2022 pour la construction de 7 000 unités ont été annulés. La raison : des prix exorbitants. Pourtant, la compagnie avait tenu compte de la hausse des prix des matériaux de construction, mais malgré cela, les prix étaient hors de portée du budget prévu, soit Rs 12 milliards. Quoi qu'il en soit, ce budget est appelé à être revu.

Nous n'avons malheureusement pas pu en savoir les propositions mais c'est sûr que le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, avait raison quand, dans sa Private Notice Question (PNQ) du 15 novembre, il avançait que le prix par maison tournait autour de Rs 6 millions. Le Premier ministre adjoint et ministre du Logement, Steve Obeegadoo, avait répondu que comme c'est une affaire interne à une compagnie, il n'était pas en mesure de révéler le coût. Il avait aussi nié avoir indiqué que le coût unitaire serait de Rs 700 000.

Toutefois, du côté de la NSLD, on affirme que les premières maisons seront livrées au troisième trimestre 2024. Selon notre interlocuteur, la compagnie a décidé de changer de stratégie. Le Construction Industry Developement Board (CIDB) a été approché et la NSLD estime que le coût proposé sera bien inférieur aux contractuels soumissionnaires. D'ici une dizaine de jours, la NSLD sera en mesure de fournir de plus amples détails sur ses discussions avec le CIDB. Elle proposera des modèles qui pourraient être alignés sur ses capacités financières. À ce stade, il est donc difficile de citer le coût d'une maison, a-t-il fait ressortir.

Terrains privés acquis

Sur les 56 sites identifiés, une dizaine ont été rejetés, car les terrains ne sont pas aptes à la construction de maisons. Les autres sites sont prêts pour un début de construction sur des terrains appartenant en grande partie à l'État. Mais comme toutes les circonscriptions du pays sont concernées, l'indisponibilité de terrains a forcé le ministère du Logement à se tourner vers l'acquisition des terrains privés.

Dans la réponse fournie au leader de l'opposition en novembre dernier, Steve Obeegadoo avait affirmé que des subventions seraient accordées sur chaque unité. Pour les personnes touchant un salaire allant jusqu'à Rs 10 000, la subvention serait de 80 % ; entre Rs 10 000 et Rs 30 000, 67 %; entre Rs 30 000 et Rs 45 000, 40 %; et entre Rs 45,000 et Rs 60,000, 30 % du coût.