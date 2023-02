Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - L'IFC lance un atelier podcast au profit des étudiantes en journalisme

Jusqu'au 15 février, l'Institut français du Congo (IFC) invite les étudiantes de l'Université Marien-Ngouabi, inscrites en master 1 et 2 journalisme, à candidater en vue de bénéficier d'une formation en podcast visant à mettre en lumière les journalistes congolais courant tout le mois de mars.

Un podcast est un contenu audio numérique disponible en ligne. L'auditeur peut l'écouter directement via une application, une plateforme ou le télécharger sur son smartphone, tablette ou ordinateur. Pour s'inscrire à l'atelier podcast que propose l'IFC, chaque étudiante peut envoyer un curriculum vitae ainsi qu'un enregistrement sonore de quatre minutes pour se présenter, à Julia Martin, formatrice, via son adresse : julia-martin@hotmail.fr. Seules huit étudiantes seront retenues au terme des candidatures.

Cet atelier à la réalisation de podcast initié par l'IFC s'inscrit dans le cadre des activités que prévoit l'Equipe France au Congo, avec le soutien de l'Union européenne, pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, et pour mettre en lumière les femmes journalistes au Congo tout au long de ce mois.

Durant cet atelier animé par Julia Martin, chargée des publics de "Radio campus Paris", les bénéficiaires seront outillées sur plusieurs modules, entre autres, introduction au format podcast et séance d'écoute de différents formats ; prise en main des enregistreurs et exercices de prise de son ; initiation au montage et à l'écriture sonore ; prise de sons en extérieur ; montage et mixage du projet ; point sur l'utilisation de musique dans un podcast ; finalisation du projet et restitution ; présentation de studios de podcast, de concours de podcast et de bourses ou financement de podcasts ; ressources en ligne.

En parallèle, leur apprentissage sera axé sur des thèmes comme " Qu'est-ce qu'être femme à Brazzaville aujourd'hui ? " ; " Qu'est-ce qu'être une femme journaliste ? " ; " Portraits sonores de femmes " ... A en croire l'IFC, cette formation podcast est pensée comme une initiation au documentaire radiophonique et à la création sonore en vue de favoriser une approche à la fois pratique et sensible du son. " L'atelier vise à l'autonomie des participantes pour leur donner des outils et des clefs dans la conception et la réalisation d'un podcast, néanmoins, il reste une initiation ", précise la structure dans son communiqué.

Notons que cet atelier podcast se conclura par une réalisation personnelle ou collective et une restitution. Date limite de candidatures, le 15 février.