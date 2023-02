Congo-Kinshasa: Socoda - Blaise Bula et Franck Dikisongele prennent les rênes de la structure

Au terme de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 février au Musée de Kinshasa sous la houlette de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Kathungu Furaha, le chanteur Blaise Bula devient le nouveau président du Conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins (Socoda) avec pour second le peintre Franck Dikisongele.

Une ère nouvelle se profile au sein de la Socoda. L'enseignant à l'Académie des Beaux-arts, le peintre Franck Dikisongele, communément apellé Diki, a souligné: " De prime abord, la présence d'un artiste plasticien dans le Conseil d'administration de la Socoda n'est vraiment pas chose commune ". C'est une grande première !, devrait-on même dire. Le coordonnateur de la plateforme culturelle République démocratique du Congo terre d'artistes tient son élection à la vice-présidence pour " une occasion de faire savoir que l'art n'est pas à cantonner dans une seule discipline au sein de la Socoda ".

Bien a plu à Diki de déclarer au "Courrier de Kinshasa" : " Les expressions artistiques sont nombreuses, tout le monde a le droit, quitte à y mettre ses capacités, sa bonne volonté et de la détermination d'accéder à un poste qui lui permette d'apporter le meilleur de lui-même pour l'avancement de cette Société congolaise des droits d'auteurs et des droits voisins qui n'est pas forcément, comme on l'a toujours vu, l'apanage des musiciens ".

Contribuer à l'éthique et au bon sens

Par ailleurs, il a soutenu: " En second lieu, je pense que l'opportunité s'offre à moi de ramener ou peut-être devrai-je dire, de contribuer à l'éthique et au bon sens dans la gestion de la Socoda ". Et de renchérir : " Car il n'y a aucune raison justifiant que nous vivions ou essuyions toutes les déconvenues subies jusqu'ici ". La seconde personnalité du Conseil d'administration de cette société " se demande pourquoi l'argent vient tard ", fustigeant la mauvaise gestion caractérisée dont a si souffert l'institution, occasionnant le mécontentement général de ses sociétaires.

Fort de ce que " les hommes passent et les institutions restent ", Diki souhaite, a-t-il confié, " être de ceux qui font en sorte d'imposer des institutions fortes et qui auront l'adhésion de tous ". Car, a-t-il rappelé : " Demain nous partirons et d'autres viendront après nous, nous sommes redevables à ceux qui nous ont donné ce mandat ". Surtout que, rappelle-t-il, " La Socoda a pour objet ultime la défense, l'exploitation, l'administration et la gestion de tous les droits d'auteur des artistes congolais en République démocratique du Congo et à l'étranger ".

L'assemblée générale ordinaire de la Socoda a été marquée essentiellement par le vote des onze nouveaux membres du Conseil d'administration. Outre les postes-clés attribués à Blaise Bula et Franck Dikisongele, d'autres ont été pourvus par disciplines. Ainsi, l'on compte désormais Simon Mbaki Mazalaka (Audiovisuel), Ados Ndombasi (Art dramatique), Albert Yamayina (Littérature), Mbembe Iyolo et Yves Kiamuangana (Éditeur), Franck Dikisongele et Maguy Djuma (Arts plastiques), Patrice Ngoy Musoko, Blaise Bula Monga, Maika Munan et Sec Bidens (Auteur-compositeur).

Notons que n'étant pas attribué faute de candidat, le poste réservé à l'audiovisuel est demeuré vacant. Les rênes du Conseil de surveillance de la Socoda ont été confiés au chanteur hip hop Lexxus Legal. L'organe constitué de quatre autres membres a pour secrétaire la plasticienne Scholastique Tshiapota.