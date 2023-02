Congo-Brazzaville: Coopération - La Société financière internationale disposée à appuyer les PME congolaises

L'appui et l'expertise de la Société financière internationale (SFI) en faveur des Petites et moyennes entreprises (PME) congolaises, pourvoyeuses d'emplois et de richesse, ont été au menu de l'échange, le 9 février à Brazzaville, entre la ministre Jacqueline Lydia Mikolo et la directrice de ladite société pour l'Afrique centrale, le Nigeria, le Liberia et la Sierra Leone, Dahlia Khalifa.

" Il est question pour la Société financière internationale d'aider les PME congolaises à contribuer au développement du pays, conformément à la stratégie définie par le gouvernement en la matière ", a fait savoir Dahlia Khalifa, au sortir de la séance de travail avec la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo. Séance de travail à laquelle la représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara, a pris part.

De son côté, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a présenté l'écosystème redynamisé des PME congolaises. Un écosystème qui a, entre autres, pour levier l'Agence congolaise pour la création des entreprises qui œuvre pour la simplification des procédures et la réduction des délais de création d'une entreprise qui se fait actuellement en 48 heures. Aussi, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement qui assure des garanties allant jusqu'à 80% afin de faciliter l'accès des PME au financement. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises joue, dans cet écosystème, un rôle non négligeable.

L'exercice a permis à la ministre d'éclairer la lanterne de la SFI sur les efforts consentis par le gouvernement pour l'éclosion des PME. Le travail entre les deux parties va se poursuivre jusqu'à la signature du partenariat qui permettra de passer à l'acte pour accélérer l'éclosion des PME. Jacqueline Lydia Mikolo a, par ailleurs, salué l'engagement de sa collègue en charge du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, facilitatrice des échanges.

Il convient de rappeler qu'au sein du groupe de la Banque mondiale, la SFI a pour mission de promouvoir le développement économique et améliorer les conditions de vie de la population en favorisant l'essor du secteur privé, à travers notamment l'appui aux PME dans les pays en développement.