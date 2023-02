Afrique: Dakar - L'Ambassadeur du Maroc au Sénégal tient une séance de travail avec le gouverneur de la BCEAO

Dakar — L'Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, a tenu, mercredi à Dakar, une séance de travail avec le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean Claude Kassi Brou.

A cette occasion, M. Naciri a mis en avant les performances des agrégats de l'économie nationale et les chiffres records réalisés dans certains secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, le phosphate et les transferts des Marocains résidant à l'étranger (MRE).

Ce résultat, a indiqué le diplomate marocain, constitue le fruit de la politique volontariste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en matière de modernisation et de diversification de l'économie nationale. Ce qui a eu pour conséquence directe l'atténuation des chocs liés à des facteurs exogènes et au caractère aléatoire de la pluviométrie, a-t-il souligné.

D'autre part, l'Ambassadeur a mis en relief la Vision africaine de SM le Roi qui a permis de mettre en place des partenariats économiques mutuellement bénéfiques avec les pays de la région, ajoutant que le concept marocain de coopération avec l'Afrique est unique en ce qu'il crée des complémentarités, des convergences et sort du cadre étriqué de l'échange inégal.

Ledit concept ne se limite pas à l'économie, il s'agit d'une offre globale qui s'étend à l'éducation, au renforcement des capacités ainsi qu'aux flux humains et aux relations sociales, a fait noter M. Hassan Naciri.

En réponse aux propos de l'Ambassadeur, le Gouverneur de la BCEAO s'est félicité de la qualité des relations politiques existant entre les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et le Maroc, mettant en relief la symbiose qui caractérise cette relation.

Sur le plan économique et financier, M. Brou n'a pas manqué de saluer le rôle important que jouent au quotidien les opérateurs marocains dans la zone et les partenariats fructueux mis en place.

Par la même occasion, il a rendu un hommage appuyé à Sa Majesté le Roi pour la qualité des infrastructures économiques réalisées dans le Royaume du Maroc.

Le haut responsable de cette institution sous-régionale a fait part de son ouverture et de sa pleine disponibilité à renforcer la coopération avec Bank Al Maghrib pour partager les expériences et consolider les acquis en matière de monnaie et de crédit pour plus de complémentarité et de convergence.

A rappeler que la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), dont le siège est basé à Dakar, est l'Institut d'émission commun aux huit Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

La BCEAO a pour mission de définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l'UMOA, veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l'UMOA, promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement dans l'UMOA.

La Banque Centrale ouest-africaine vise également à mettre en œuvre la politique de change de l'UMOA dans les conditions arrêtées par le Conseil des ministres et à gérer les réserves officielles de change des Etats membres de l'UMOA.

La BCEAO peut aussi conduire, dans le respect de l'équilibre monétaire, des missions ou projets spécifiques qui concourent à l'amélioration de l'environnement de la politique monétaire, à la diversification ainsi qu'au renforcement du système financier de l'UMOA et des capacités techniques et professionnelles dans le secteur bancaire et financier.