Congo-Brazzaville: A la découverte de... Vick Satyam Nsondé Ndangani, un habitué des podiums

Le jeune Vick Satyam Nsondé Ndangani dit Maestro Satyam est un sportif inné. Il pratique les arts martiaux, particulièrement le karaté, depuis l'âge de 5 ans. Ce Diable rouge a participé et continue de participer aux grandes compétitions nationales et continentales où il termine souvent sur le podium.

Maestro Satyam combat dans la catégorie des - 67 kg. Il est, en effet, l'un des athlètes sur lequel le Congo mise dans sa catégorie puisque sur le tatami, il met en exergue ses atouts physiques et intellectuels ainsi que sa technique.

Selon ses explications, il est dix fois champion de Pointe-Noire, souvent de façon successive. Vick est également champion du Congo à plusieurs reprises ainsi que meilleur compétiteur congolais en 2016 et vice-champion d'Afrique centrale en 2021. Il est également détenteur de plusieurs trophées et médailles locaux.

" J'ai commencé à pratiquer le karaté à l'âge de 5 ans au shukan club du grand Me Ensouzoumou. Actuellement, j'évolue au club de mon frère, mon initiateur. Ici au Bushido club karaté de Me Brice, le travail est intense et nous y mettons pour rehausser le niveau de notre sport ", a expliqué cette ceinture noire 3e dan.

Le karatéka puise sa force et ses inspirations dans les situations douloureuses, notamment son voyage manqué lors de l'Open d'Autriche et sa défaite " humiliante " en 2014. Il dit pratiquer les arts martiaux, entre autres, pour rendre hommage à son père qui l'avait demandé de travailler afin d'intégrer le cercle des meilleurs puis y demeurer. En même temps, il n'oubliera jamais le jour qu'il a participé à la finale des - 67kg avec son frère aîné au Championnat d'Afrique et promet de participer aux combats UFK et de les remporter.

Malgré le manque d'accompagnement au quotidien des athlètes congolais, Vick Satyam Nsondé Ndangani rêve de terminer sa carrière au sommet et marquer positivement son passage.