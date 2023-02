Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Février 2023

Niger : Opérations antiterroristes - Quatre terroristes tués et 48 arrêtés

Les Forces armées du Niger (Fan) ont mené des opérations antiterroristes ces dernières semaines dans plusieurs zones du pays dans le but de lutter contre les groupes armés. Le bilan publié par les Fan le mercredi 08 février 2023, à travers leur bulletin d’information, indique que quatre terroristes ont été tués, 48 personnes arrêtées et une vingtaine d'engins saisis. (Source : aniamey.com)

Maroc : Organisation Can 2025- Rabat séduit par les infrastructures

Le Maroc, sérieux candidat pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football de 2025, a fait visiter des journalistes africains dans « Média tour », son immense potentiel infrastructure, force de frappe de son dossier au niveau de la Can. Les six Grands stades du Maroc aux normes internationales, crèvent l’abcès. De Rabat à Casablanca en passant par Tanger, Agadir, Marrakech et Fèz, les stades se laissent apprécier. Rien n’est fait au hasard. (Source : Aib)

Burkina Faso : Activités politiques- La naissance d’un mouvement d'opposition

Lancé en janvier, le nouveau mouvement d’opposition au Burkina Faso accuse la junte au pouvoir de restreindre la liberté d’expression et de porter atteinte à la démocratie. Le groupe a publié un manifeste qui a réuni un millier de signatures, des représentants politiques et de la société civile pour la plupart, avec une part assez importante de femmes.

Ce document appelle la junte au pouvoir à préciser la date des prochaines élections pour le retour à une vie constitutionnelle normale. Les Justes pour la défense du Faso dénoncent ainsi les discours de rupture de la junte au pouvoir qui seraient, selon eux, des choix populistes et une tentative de s'accaparer le pouvoir sur le long terme. (Source : aouaga.com)

Guinée : Labé- ce qu’on sait du jeune déguisé en femme arrêté dans une école

Mardi dernier, un jeune déguisé en femme a été arrêté dans l’enceinte de l’école Bowal Education de Pountchoun, quartier relevant de la commune urbaine de Labé. Jusqu’ici l’acte était perçu comme une tentative d’enlèvement. Mais le résultat de son interrogatoire par les services de sécurité, est tout autre. C’est qui ressort de la communication du substitut du procureur du tribunal de première instance de Labé sur l’affaire. ( Source : aminata.com)

Côte d’Ivoire : Immeubles effondrés à Angré- Deux corps sans vie extraits des décombres

Deux immeubles mitoyens en construction à Cocody-Angré (Terre-rouge), près de la pharmacie Sainte Clémentine, s’étaient écroulés dans l’après-midi du mercredi 8 février 2023.Au deuxième de jour (jeudi) des recherches, les éléments du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) ont réussi à extraire des décombres deux corps sans vie d'individus ensevelis.Le bilan provisoire qui avait été établi par les secours aux premières heures était de cinq (5) victimes dont 2 personnes sous les gravats. (Source : Fratmat.info)

Mali : Industrie : le gouvernement annonce l’ouverture de la Comatex Sa au mois d’avril prochain

La Compagnie Malienne de Textiles Comatex SA ouvrira ses portes dans le mois de d’avril prochain. Cette annonce a été faite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud OULD MOHAMED, ce vendredi 10 février 2023 à Ségou lors de sa rencontre avec les différentes parties prenantes pour dresser un plan de relance. « Nous sommes venus pour rassurer la population de Ségou de la relance de la Comatex Sa au plus tard au mois d’avril prochain, parce qu’ après le procès au tribunal de commerce, la Comatex est revenue à 100% à l’Etat malien, et nous demandons aux parties prenantes de travailler pour que cette relance soit une réussite » , a affirmé le ministre Mahmoud OULD MOHAMED. (Source : abamako.com)

Togo : Fonds Covid-19- Le gouvernement du Togo nie toutes malversations

Le gouvernement togolais a rejeté les allégations de malversations dans la gestion du fonds destiné à combattre l'épidémie de coronavirus, affirmant que les dépenses sont "conformes, régulières et sincères". D'importantes irrégularités ont été épinglées dans un rapport d’audit de la Cour des comptes, suscitant l'indignation dans le pays ouest-africain. Dans un communiqué publié jeudi soir, le gouvernement se "réjouit de ce que ce rapport considère que les dépenses relatives aux mesures barrières, de riposte ou sanitaires sont conformes, régulières et sincères". Le Fonds de riposte et de solidarité Covid-19 (FRSC) avait été créé par le gouvernement au lendemain de la découverte du premier cas de coronavirus en mars 2020. Il avait notamment reçu le soutien technique et financier de partenaires internationaux, comme l'Union Européenne, le Fmi ou encore la Banque mondiale. (Source : alome.com)

Guinée équatoriale : Province de Kie-Ntem- Une épidémie tue une dizaine de personnes

Les habitants de Nsok-Nsomo et Ebibeyin, districts de la province de Kie-Ntem, connaissent une épidémie grave qui a déjà fait plusieurs morts. Face à cette situation le ministre de la santé invite les populations à respecter les mesures de préventions des infections. L’épidémie qui touche de plus en plus les populations dans la province de Kie-Ntem ces derniers jours, n’a pas encore été déterminée par le ministère de la santé en Guinée équatoriale. Selon le site Ahora Eg, « les quatre morts appartenaient à la même famille, qui avait eu un contact direct avec la première victime qui présentait les mêmes symptômes ». En attendant les résultats de cette épidémie qui jusqu’à présent est inconnue, le vice-président Obiang Nguema Mangue a ordonné une quarantaine de 48 heures. Les ministres de la Défense et de la Sécurité sont chargés d'exercer une extrême vigilance dans les districts de la province de Kie-Ntem, en limitant les déplacements. (Source : Journal de Malabo)