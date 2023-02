Afrique: Cyclisme / Championnats d'Afrique - Deux médailles d'argent supplémentaires pour l'Algérie

ACCRA — La sélection algérienne de cyclisme sur route a bonifié de deux médailles d'argent sa moisson aux Championnats d'Afrique 2023, actuellement en cours dans la capitale ghanéenne, Accra, grâce aux cadets et aux cadettes, ayant pris les uns comme les autres la deuxième place dans l'épreuve du contre-la-montre par équipes, disputée vendredi.

Une moisson qui porte le total de la sélection algérienne à onze médailles depuis le début des épreuves : 6 or, 3 argent et 2 bronze, et qui place l'Algérie en tête du classement provisoire.

Les précédentes médailles ont été glanées par les sélections juniors et seniors, également dans les épreuves du contre-la-montre par équipes et en individuel, disputées mercredi et jeudi.

La sélection nationale des cadets était composée de Sameh Rouabah, Abdeldjalil Boutebba, Hicham Tamezrout et Mohamed Kouider, alors que la sélection féminine comportait Yousra Zerrouki, Tansim Bahri, Nourhane Bechelaghem et Malak Othmane-El-Akeb.

Dix-neuf nations, dont l'Algérie et le Ghana (Pays hôte) participent à ces Championnats d'Afrique 2023 de cyclisme sur route, qui se déroulent du 8 au 13 février à Accra.

Outre l'Algérie et le Ghana (pays hôte), les autres nations participantes sont le Bénin, l'Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Nigeria, le Rwanda, l'Ouganda et bien d'autres pays africains encore.