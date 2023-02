Algérie: M. Aoun reçoit l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ALGER — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu, jeudi en audience, l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Mme Sharon Anne Wardle, dans le cadre du renforcement et de l'élargissement de la coopération bilatérale, a indiqué, vendredi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue au siège du ministère, a été consacrée aux opportunités de coopération qu'offre l'industrie pharmaceutique algérienne aux grandes firmes britanniques déjà installées en Algérie, a précisé la même source

Les deux parties ont ainsi exprimé leur volonté "de voir le niveau des investissements s'accroitre par l'élargissement et l'orientation de la gamme de médicaments fabriqués vers les médicaments innovants, par la promotion de la recherche et développement, a relevé le même communiqué.

Ces investissements peuvent s'accroître également " à travers la diversification des circuits de distribution pour plus d'équité dans la répartition, le tout dans une démarche axée sur l'exportation à destination des marchés régionaux et continentaux", a souligné la même source.

Selon le communiqué, les entretiens ont également porté sur la nécessité de consolider la coopération par la signature de mémorandum d'entente entre l'Agence Nationale de Produits Pharmaceutique "ANPP" et le National Institute for Health and Care Excellence " NICE " lors de la prochaine session du dialogue stratégique algéro-britannique prévus en mars prochain à Alger.

Enfin, les deux parties se sont engagées à faciliter et intensifier les échanges et les contacts entre les différents opérateurs et investisseurs des deux pays, eu égard aux nombreuses opportunités et aux multiples potentialités qu'offre le marché pharmaceutique algérien, a conclu la même source.