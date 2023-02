Algérie: Ligue 1 Mobilis - L'ESS sur le podium, le MCA et l'USMK accrochés à domicile

ALGER — L'Entente de Sétif s'est hissée de la septième à la troisième place, au classement général de la Ligue 1 Mobilis, après sa large victoire contre l'US Biskra (3-1), en match disputé vendredi, pour le compte de la 16e journée, ayant vu l'USM Khenchela et le MC Alger se faire accrocher à domicile, respectivement par le CS Constantine et la JS Saoura, sur le même score d'un but partout.

Pour cette première journée de la phase retour, l'Aigle noir s'est montré sans pitié face aux Zibans, inscrivant pas moins de trois buts, grâce à Walid Zamoum (25'), Ghilès Guénaoui (50') et Hamza Salem 56', alors que Bouraâda a attendu la 85' pour sauver l'honneur des visiteurs.

Un précieux succès, qui propulse l'ESS sur la troisième marche du podium, qu'elle partage ex aequo avec le MC Alger, avec 25 points pour chaque club.

Malgré l'avantage du terrain et le soutien d'un public relativement nombreux, le Doyen a complètement raté son début de match, car non seulement il n'avait pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions, mais il a fini par concéder l'ouverture du score devant Akacem, qui avait donné l'avantage aux visiteurs dès la 15e minute de jeu.

Il a fallu attendre la 55e pour voir Oukil égaliser pour les Vert et Rouge. Ces derniers ont redoublé d'efforts pendant la dernière demi-heure avec l'espoir d'arracher la victoire, mais en vain.

De son côté, l'USM Khenchela avait mieux démarré contre le CS Constantine, ouvrant le score dès la 5e minute de jeu, grâce à Athmani, avant de concéder l'égalisation en toute fin de rencontre, devant Madani (90'+2).

Dans le bas du tableau, le Paradou AC a conforté sa place de premier club non reléguable en dominant assez facilement le NC Magra, sur le score de trois buts à un.

Des réalisation signées Boulebina (35'), Zerrouki (sur pénalty 39') et Titraoui (56'), alors que Ladjabi avait sauvé l'honneur pour les visiteurs à la 64'.

Les Pacistes portent ainsi leur capital à 16 points, ce qui les place désormais à une petite longueur de leur prédécesseur au classement général, l'ASO Chlef (13e/17 pts).

Les péripéties de cette 16e journée se poursuivront dimanche, avec le déroulement du choc MC Oran - RC Arbaâ, entre le 8e qui reçoit le 11e.

Pour ce qui est des duels JS Kabylie - ASO Chlef, HB Chelghoum Laïd - CR Belouizdad et MC El Bayadh - USM Alger, ils ont été reportés à des dates ultérieures, en raison de la participation des Canaris, du Chabab et des Rouge et Noir aux différentes compétitions continentales de la CAF.