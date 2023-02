Algérie: La Commission mixte algéro-hongroise ouvrira de nouvelles perspectives de partenariat

BUDAPEST — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a déclaré, vendredi à Budapest (Hongrie), que la troisième session de la Commission mixte algéro-hongroise permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

"La tenue de cette session vise à évaluer la coopération entre l'Algérie et la Hongrie, à définir d'autres domaines de coopération et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat", a déclaré M. Henni dans une allocution prononcée à l'occasion de la tenue de cette session.

"La volonté des deux pays de développer une coopération fructueuse, diversifiée, durable et mutuellement bénéfique doit aboutir, à la faveur de la mise en œuvre de projets concrets à même de valoriser nos capacités pour faire face aux défis économiques communs dans un contexte international de crise induit par les incidences de la crise pandémique mondiale et les répercussions du conflit ukraino-russe, notamment en matière de sécurité énergétique et alimentaire", a-t-il souligné.

A cette occasion, le ministre a rappelé que les liens d'amitié et de solidarité entre l'Algérie et la Hongrie remontent à la Guerre de libération algérienne, des relations qui ont été consolidées ces dernières années par la volonté commune des dirigeants des deux pays amis, a-t-il dit.

Les relations établies entre les deux pays sont des relations historiques mais aussi spéciales à même d'orienter l'action commune à l'avenir", précise-t-il.

La tenue des travaux de cette troisième session de la Commission mixte algéro-hongroise, qui a été précédée de deux sessions dont la dernière s'est tenue en décembre 2017 à Alger, traduit la solidité des relations d'amitié historiques entre les deux pays, ajoute le ministre.

Cette session constitue un jalon essentiel pour jeter les bases d'une coopération forte et durable, ce qui permettra d'examiner les voies et opportunités à même de donner une forte impulsion aux relations bilatérales, poursuit M. Henni.

La délégation algérienne reste déterminée à aller de l'avant dans le renforcement des relations bilatérales et à leur donner un nouveau souffle, tout en maintenant l'amitié et la confiance dans les relations entre les deux pays, a-t-il soutenu.

"L'Algérie et la Hongrie regorgent de ressources et de potentiel considérables, néanmoins, la coopération économique et artistique demeure non exploitée, d'où l'impératif de les valoriser et les exploiter de façon optimale, à travers la concrétisation de projets de partenariat d'intérêt commun à même de créer de la richesse et de l'emploi dans plusieurs domaines", a-t-il ajouté.

L'Algérie, dit-il, avait engagé l'exécution d'un nouveau programme de relance économique visant à établir une économie solide, diversifiée et créatrice de richesse et d'emplois, et ce, en mettant en priorité les projets de partenariat et d'investissement étranger avec une ouverture sur le marché mondial.

Il a, dans le même cadre, ajouté que "le gouvernement algérien a adopté de nouvelles lois afin d'organiser l'activité économique, à l'instar de la loi sur l'investissement qui a suscité l'intérêt de plusieurs entreprises et partenaires internationaux souhaitant investir en Algérie, notamment au vu de l'énergie à faible coût et la main d'oeuvre qualifiée qui caractérisent le marché algérien, des perspectives prometteuses pour les investisseurs étrangers".

Le ministre a souligné que l'Algérie, dans le but de réaliser ses objectifs, "fera participer ses principaux partenaires internationaux, qui auront un rôle remarquable, notamment la Hongrie".

"L'établissement d'un partenariat mutuellement bénéfique entre l'Algérie et la Hongrie se fera inévitablement à travers un soutien aux investissements bilatéraux et au transfert de technologie et d'expertise", a encore indiqué M. Henni, ajoutant que "pour ce faire, il est impératif d'oeuvrer, de concert, à faciliter l'établissement de relations d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays".

M. Henni a, dans le même contexte, exprimé son souhait de tenir la 2e session du Conseil d'affaires algéro-hongrois en vue de réunir, de nouveau, les organisations patronales, les chambres de commerce et les chefs d'entreprises pour orienter, définir et mettre en valeur les opportunités de partenariat et d'investissement offertes pour les deux pays".

Soulignant le rôle "non négligeable" des hommes d'affaires et des opérateurs économiques des deux pays, privés ou publics, le ministre a appelé à "intensifier les rencontres, les manifestations et les expositions à caractère économique en vue de concrétiser les projets de partenariat et d'investissement, à même d'exploiter le potentiel économique des deux parties et répondre aux aspirations de leurs peuples".

En matière d'agriculture, M. Henni a rappelé que l'Algérie avait adopté une stratégie bien définie en vue d'assurer son indépendance alimentaire et s'orienter vers l'exportation de produits agricoles, ajoutant qu'à travers cette démarche l'Algérie affiche sa disponibilité à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines agricoles, en plus des industries agroalimentaires".

A cette occasion, le ministre a également mis en valeur "les potentialités qu'offrira le partenariat dans des créneaux prometteurs à l'instar de l'amélioration génétique de la production animalière, la production laitière, le développement de l'élevage des vaches laitières, de la volaille, des aliments de bétails et la prévention de la santé vétérinaire".

Et de souligner que "le développement des projets de partenariat dans ces domaines est lié à l'établissement des relations directes entre les entreprises et les organisations professionnelles relevant du secteur".

Concernant le secteur des ressources en eau, M. Henni a précisé que "les opportunités de coopération et de partenariat entre les deux pays sont nombreuses, notamment dans les domaines de la gestion rationnelle de l'eau et du développement des eaux alternatives et non conventionnelles".

L'Algérie et la Hongrie avaient signé un accord de coopération en décembre 2021 à Budapest pour l'échange d'expériences en la matière, a-t-il rappelé.

En ce qui concerne l'énergie, le ministre a souligné la disponibilité de l'Algérie à permettre le renforcement des contacts entre les entreprises des deux pays afin d'étudier les opportunités et les voies de coopération et de partenariat, notamment dans les domaines de la transition énergétique et des énergies renouvelables, ajoutant que "la coopération en matière de mines, représente également un des secteurs importants à approfondir entre l'Algérie et la Hongrie".

M. Henni a évoqué, par ailleurs, "les opportunités de coopération et de partenariat dans le domaine de l'industrie", appelant les responsables et les professionnels des deux pays à les diagnostiquer et définir comme priorités, au mieux des intérêts mutuels".

Concernant le tourisme, le ministre a indiqué que la Hongrie "possède des potentialités en termes de tourisme thérapeutique, de loisirs et de gestion des stations thermiques ou de formation, d'où la disponibilité des créneaux de coopération qui devront être exploités par les responsables et professionnels du secteur".

Il a, en outre, relevé que l'Algérie dispose aujourd'hui des potentialités en matière d'investissement touristique permettant de profiter d'un tourisme de qualité conforme aux normes internationales.

Le ministre a aussi exprimé son voeu de promouvoir les échanges touristiques entre les deux pays, à travers "les contacts et la promotion que nous devrons concrétiser avec la contribution de nos ambassades et des opérateurs spécialisés en la matière", a-t-il dit.

Il a précisé que des événements culturels seront organisés dans les deux pays pour promouvoir efficacement les valeurs culturelles et patrimoniales des deux pays.

Dans le domaine de l'Enseignement supérieur, la ressource humaine étant la clé de toute coopération fructueuse, les échanges entre les universités des deux pays seront développés afin de permettre à nos étudiants de tirer parti des progrès réalisés par nos pays dans ce secteur et de bénéficier des opportunités de formation, a souligné le ministre.

Pour ce faire, "nous nous employons à intensifier la coopération scientifique et technologique à travers la mobilité des chercheurs et l'échange de programmes de recherche entre les instituts et centres de recherche des deux pays, de même que nous œuvrons à doubler le nombre de bourses d'étude pour les étudiants et chercheurs algériens dans les universités hongroises", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a également évoqué les possibilités de coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, notamment en matière de production et d'échange entre les établissements algériens et leurs homologues hongrois, pour tirer parti des expériences des deux pays.

Après avoir salué les efforts des responsables et des experts qui ont examiné, jeudi, le procès-verbal de cette session, M. Henni a estimé que ce texte, qui sera signé vendredi, constituait un "nouveau jalon dans la concrétisation de nos aspirations et de notre volonté de lancer une coopération stratégique entre nos deux pays".

Ce procès-verbal se veut "une feuille de route ambitieuse pour les mois à venir, qui sera mise en œuvre par les secteurs qui ont soumis des propositions de coopération, en vue de traduire notre volonté politique commune en projets de coopération et de partenariat concrets au service de nos intérêts mutuels", a-t-il affirmé.

M. Henni a, par ailleurs, réaffirmé la volonté de l'Algérie de renforcer sa coopération avec la Hongrie dans tous les domaines d'intérêt commun. "Je pense qu'il est de notre devoir, en tant que responsables des deux Gouvernements, de coopérer étroitement afin d'augmenter le volume des échanges commerciaux et d'ouvrir la voie à davantage d'investissements directs hongrois en Algérie, notamment dans des secteurs tels que l'Agriculture, l'Industrie et l'Energie", a soutenu le ministre.

Exprimant sa gratitude aux deux délégations pour leurs efforts soutenus dans l'exploration de domaines de coopération plus larges, il a souligné le ferme engagement de l'Algérie à établir une coopération stratégique avec la Hongrie mutuellement bénéfique.