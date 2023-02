Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SAFCA Côte d'Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours sur trois journées consécutives.

Le titre SAFCA (Société Africaine de Crédit Automobile) Côte d'Ivoire, spécialisée dans le crédit-bail, figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours sur trois journées consécutives de cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Cette valeur a réalisé en effet au terme de la séance de cotation de ce vendredi 10 février 2023 une hausse de 7,33% à 1025 FCFA. Il faut souligner par ailleurs que depuis le lundi 6 février 2023, le titre SAFCA Côte d'Ivoire figure sur le Top 5 des plus fortes hausses de cours de la BRVM. Et entre cette date où il cotait à 775 FCFA et ce 10 février le titre SAFCA Côte d'Ivoire a vu son cours augmenter de 250 FCFA.

En dehors de SAFCA, le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 125 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,56% à 650 FCFA), BOA Niger (plus 5,36% à 5 900 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,30% à 795 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SODECI Côte d'Ivoire (moins 5,66% à 5 000 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,55% à 5 700 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 1,43% à 2 070 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,08% à 1 380 FCFA) et BOA Sénégal (moins 1,03% à 2 400 FCFA).

Comme la séance précédente, l'embellie se poursuit pour les indices. L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) à ainsi progressé de 0,22% à 99,37 points contre 99,15 points la veille. De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) est légèrement en hausse de 0,02% à 202,55 points contre 202,50 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a progressé de 0,23% à 101,80 points contre 101,57 points le jeudi 9 février 2023.

La valeur totale des transactions s'est établie à 413,828 millions de FCFA contre 1,212 milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 7535,375 milliards FCFA contre 7533,496 milliards FCFA la veille, soit une progression de 1,879 milliard de FCFA.

Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 6,402 milliards de FCFA, passant de 9266,601 milliards de FCFA la veille à 9273,003 milliards de FCFA ce 10 février 2023.