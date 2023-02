Seychelles: IDC va construire une piste d'atterrissage sur l'île Desnœufs classée comme zone importante pour les oiseaux

La Seychelles Islands Development Company (IDC) prévoit de construire une piste d'atterrissage sur Desnœufs, une île périphérique, pour faciliter le transport de son personnel, a déclaré mercredi le directeur général de la société.

Glenny Savy a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse qu'il s'agit d'un projet qui sera bientôt lancé sur l'une des îles principales où des œufs d'oiseaux ont été collectés pour la consommation locale au fil des ans.

Le sujet a suscité de nombreuses controverses en raison de l'effet possible qu'un tel développement pourrait avoir sur la population d'oiseaux migrateurs de l'île.

Desnœufs, qui est une île du groupe des Amirantes située à 321 km au sud de l'île principale des Seychelles, Mahé, a été identifiée comme une zone importante pour les oiseaux (IBA) par BirdLife International. L'île abrite une population reproductrice de 430 000 couples de sternes et un grand nombre de fous.

"Nous voulons construire une piste d'atterrissage sur l'île, pour nous permettre de faire tourner notre personnel tous les mois car il est difficile de travailler sur l'île. Nous avons étudié tous les aspects du projet et nous avons reçu un permis de construire malgré un peu de mécontentement venant de certains secteurs. Une chose que nous ne ferons pas, c'est d'y faire atterrir des avions pendant la saison de reproduction des oiseaux", a expliqué M. Savy.

Il a également parlé d'autres projets qu'IDC entreprend sur d'autres îles, en particulier ceux axés sur le tourisme, le premier pilier de l'économie des Seychelles.

Concernant le petit projet d'hôtel d'écotourisme de luxe dans la région de Grand Barbe située sur la côte nord-ouest de l'île de Silhouette, M. Savy a déclaré que trois investisseurs étrangers avaient manifesté leur intérêt pour le développement d'un concept pour la région et qu'il était déçu qu'aucun investisseur seychellois n'ait manifesté son intérêt.

Grand Barbe est situé sur la côte nord-ouest de l'île Silhouette. (Islands Development Company, Facebook) Photo License: All Rights Reserved

L'appel aux investisseurs pour le projet a été lancé en septembre 2022 pour le petit hôtel qui ne devrait pas avoir plus de 25 chambres, une installation solaire pour produire de l'électricité, ainsi qu'un excellent système d'égouts et de déchets en place.

L'investissement pourrait totaliser jusqu'à 12,5 millions de dollars, selon IDC.

Grand Barbe possède l'une des plus grandes zones humides des Seychelles, qui comprend une vaste forêt de mangroves qui constitue un refuge important pour une abondance de vie aquatique.

M. Savy a déclaré qu '"il y a aussi le développement hôtelier de l'Ile Platte, qui en fait est en avance sur le calendrier et qui devrait être achevé d'ici août de cette année, et l'hôtel pourrait ouvrir en novembre".

Le Waldorf Astoria Platte Island, un développement de 100 millions de dollars qui doit être géré par le groupe Hilton Hotels & Resorts, sera le premier complexe hôtelier six étoiles des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental.

Une fois terminé, le complexe proposera 42 villas en bord de mer, toutes équipées de piscines privées. Les clients auront accès à six restaurants et bars, un spa, un club pour enfants, un observatoire extérieur, des courts de tennis et un centre de découverte de la conservation marine.

De nouvelles îles seront gérées par IDC

IDC a également été chargé de protéger trois îles qui ne font pas partie de celles que la société gère déjà.

"Il y a trois petites îles, à savoir Etoile, Boudeuse et African Banks, où en raison de l'absence d'activité sur celles-ci, il y avait beaucoup d'exploitation des oiseaux et des tortues. Le gouvernement nous a donc demandé de prendre la responsabilité de protéger ces trois îles et aider à les entretenir ", a déclaré M. Savy.

Les trois îles se trouvent dans le groupe des Amirantes et sont également toutes identifiées comme zones importantes pour les oiseaux (IBA) par BirdLife International.

M. Savy a également annoncé qu'IDC commencera à déménager dans son nouveau bâtiment en avril, quittant son emplacement à New Port à Victoria, qu'ils utilisent depuis plus de 35 ans.

Le nouveau bâtiment sera situé sur l'île comblée de l'Ile Du Port et abritera toutes leurs opérations, à l'exception des opérations aériennes, qui seront basées dans un nouvel emplacement le long de l'aéroport international des Seychelles.

Le déménagement vers un nouvel emplacement pour les opérations aériennes est dû à l'augmentation de l'espace nécessaire, car IDC veut apporter de nouveaux avions plus gros.