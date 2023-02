Congo-Brazzaville: Enseignement secondaire - Deux nouveaux bâtiments pour le lycée Alexandre-Honoré-Paka 2

Le bureau coordonnateur départemental de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo (Apeec) a fait don de deux bâtiments au lycée Alexandre-Honoré-Paka 2, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, pour permettre de le décongestionner.

Les deux bâtiments neufs équipés font aujourd'hui la joie des élèves ainsi que des enseignants et "les motivent à mieux apprendre et à travailler ". Ils ont été officiellement remis au ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Moutou, le 3 février dernier.

" Avant, il fallait arriver très tôt pour avoir de la place. Maintenant, on n'est plus confiné et on ne se bouscule plus pour entrer dans les salles de classe. On est à l'aise, on apprend avec joie et on comprend très vite. On sent même l'air qui entre dans la salle", a confié un élève tout joyeux.

Logé dans l'enceinte de l'école primaire publique Jean-Denis-Tchimbakala, le lycée Alexandre-Honoré Paka 2 manquait de salles de classe, de tables-bancs et avait un nombre pléthorique d'élèves. Pour garantir des conditions idoines d'apprentissage aux élèves et de travail aux enseignants, l'Apeec Pointe-Noire a initié et réalisé le projet d'érection de deux bâtiments, prouvant sa volonté d'accompagner le gouvernement.

Pour le ministre Jean Luc Moutou, ce don est aussi la preuve du partenariat fécond qui existe depuis de nombreuses années entre l'Apeec et le ministère dont il a la charge. Les deux nouveaux bâtiments sont constitués l'un de deux salles de classe plus un bloc administratif et l'autre de trois salles de classe plus un bureau servant de surveillance générale et d'une salle des professeurs.

Apollinaire Batchi Tchissambou, président du bureau coordonnateur départemental de l'Apeec, a tenu à remercier le ministre qui a équipé les cinq salles de classe en tables-bancs et permis la finition des carreaux. " L'Apeec dans sa constance continuera à militer pour une école de la vie, pour la vie, et par la vie dans notre pays. L'apport des parents ne doit plus se limiter au seul aspect financier mais également à tout ce qui a trait à l'élaboration des politiques éducatives et des programmes de décongestion des établissements scolaires. C'est à ce prix que sera promu un partenariat de la solidarité et de la complémentarité défendu à jamais par la communauté parentale congolaise unie et organisée au sein de l'Apeec qui interpelle toute la communauté nationale à faire de l'éducation une cause nationale", a souligné Apollinaire Batchi Tchissambou.

Un hommage à feu Martin Itoua

L'inauguration des deux bâtiments a coïncidé avec les dix ans de la disparition de feu Martin Itoua, ancien président de l'Apeec, qui a longtemps œuvré pour faire de cette structure une association participative, une force de propositions et de suggestions pour le système éducatif congolais. Jean Luc Moutou a, d'ailleurs, reconnu en lui un homme qui a véritablement œuvré au renforcement de la collaboration avec le ministère de l'Enseignement et à l'action de l'Apeec. "Au-delà, tous ceux qui ont pris les rênes de cette organisation continuent de contribuer efficacement à l'amélioration de notre système éducatif, des conditions d'apprentissage des élèves, des conditions de travail des enseignants et au renforcement de la résilience de notre système éducatif ", a-t-il ajouté.

Bien avant la cérémonie d'inauguration des deux nouveaux bâtiments, le ministre Jean Luc Moutou a eu un entretien avec le personnel de la direction départementale de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. La rencontre a porté essentiellement sur la prolongation des inscriptions aux différents examens d'Etat. "Il s'agit de rassurer la communauté éducative. Nous avons décidé de cette prolongation jusqu'au 15 février prochain pour permettre aux enfants qui ont encore un peu de retard de pouvoir compléter leur dossier, de les déposer et de participer ainsi à la prochaine campagne des examens d'Etat", a-t-il confié au terme de la rencontre.

Par ailleurs, satisfait des échanges, le ministre a indiqué : " Nous avons exhorté les cadres à davantage d'investissement. Il nous a été rapporté qu'à Pointe-Noire, ils ont convenu de travailler désormais les samedis et les dimanches en dehors des cinq jours ouvrables de la semaine pour anticiper un certain nombre d'événements, pendre le devant pour que Pointe-Noire s'affiche comme une plateforme sérieuse au niveau de la campagne des examens d'Etat".

Notons que le bureau coordonnateur départemental de l'Apeec n'est pas à sa première œuvre. Le don au lycée Alexandre-Honoré-Paka 2 succède à celui du lycée mixte agricole de Ngoyo où elle a construit un bâtiment de deux salles de classe qui a permis son ouverture. La cérémonie de remise des bâtiments au lycée Alexandre-Honoré-Paka 2 a connu la présence, entre autres, d'André Guy Edmond Loemba, secrétaire général de la ville de Pointe-Noire, et de Genest Wilfrid Paka Banthoud, administrateur maire de Ngoyo.