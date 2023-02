Gabon: Canton Kyé - L'Honorable Abourou relaye le discours du PM aux auxiliaires de commandement

Le week-end écoulé dans le département du Woleu ,le député du canton Kyé, Rodrigue Abourou Otogho a réuni l'ensemble des auxiliaires de commandement dudit canton, afin de leur expliquer dans un langage plus simple, la Déclaration de politique générale du Premier ministre, Alain-Claude Billie-by-Nze.

Déclaration qui a eu lieu le 24 janvier dernier au palais Léon Mba de Libreville. C'était devant les représentants du peuple gabonais dont il fait partie. L'élu du peuple a par la suite, remis un important lot de médicaments aux responsables des dispensaires du canton.

Appelé affectueusement par sa base politique (Abourou Abourne Kyé) qui signifie " Abourou qui se sacrifie pour son canton kyé ", était ce week-end dernier avec l'ensemble des auxiliaires de commandement et les cinq responsables des dispensaires que regorge le canton au village Nkolayop. Il en a profité pour édifier ces derniers sur la particularité et la nécessité de croire au discours de politique générale du Premier ministre.

Il s'est agi pour l'élu du canton Kyé, d'expliciter les douze points évoqués par le Premier ministre lors de son paysage à l'Assemblée, sans pourtant se substituer à ce dernier. L'Honorable Abourou a passé en revue, les grands points de cette adresse, notamment, les épineux problèmes de la vie chère, la question de la santé avec la Cnamgs et le problème des retraités etc.

Au regard de toutes ces explications, les auxiliaires, à l'exemple du chef de village Amvame Yeguine, nommé Afang Oyono, a remis en cause la capacité du Premier ministre et son équipe à matérialiser ces douze priorités en l'espace de six mois.

En bon pédagogue, le député du 3é siège du département du Woleu a tenu à rassurer l'auditoire et, à leur affirmer la volonté du chef de l'État, de voir ces priorités se matérialiser le plus rapidement possible.

Comme affirmé plus haut, Abourou se sacrifie pour son canton Kyé. Après ces échanges avec les auxiliaires de commandement, l'honorable a procédé la remise d'un important lot des médicaments aux responsables des cinq dispensaires que regorge ce canton. Les villages de , Zogone , Endama ,Medzeng ,Alen Ezon et Ebiane en ont bénéficié.

Le chef de canton Kyé et l'ensemble des auxiliaires de commandement ont salué et félicité leur député pour la considération et le souci dont il fait montre à leur égard, tout en leur donnant régulièrement des informations importantes du pays.