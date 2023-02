Angola: Le pays veut réduire les émissions de gaz à effet de serre

Luanda — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a déclaré ce vendredi (10 février) que l'Angola avait besoin des financements pour réduire jusqu'à 50% les émissions de gaz à effet de serre, en vue de contribuer au bien-être social et économique des nations.

Selon la gouvernante, l'Angola compte sur une stratégie nationale pour les changements climatiques prévoyant une réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035, ou à 50% si nous obtenons aujourd'hui les financements pour l'exécution des projets.

Ana Paula de Carvalho a exprimé cette intention en marge du 1er forum inclusif sur la réduction des émissions du carbone qui se déroule à Paris, en France, où participent environ 500 hauts fonctionnaires, représentant 100 pays et juridictions du monde entier.

A l'occasion, la ministre a annoncé le lancement pour les prochains jours, d'un programme national qui aura comme priorité dans sa phase initiale, les provinces de Luanda, Huíla, Huambo, Cabinda et Namibe, car celles-ci produisent beaucoup plus de déchets dans le pays.

Selon la ministre, Namibe dispose déjà d'une cellule préparée pour le traitement et l'extraction des eaux, et il ne reste que des centres de recyclage des déchets tels que le plastique, le verre, le papier et l'aluminium.

Le forum est une initiative de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique, conçue pour aider à améliorer l'impact global des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, grâce au partage de données et d'informations, ainsi que l'apprentissage mutuel fondé sur des données probantes et à un dialogue multilatéral inclusif.