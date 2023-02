Sénégal: Thiès - Macky Sall inaugure un établissement hospitalier militaire doté d'un haut plateau technique

Thiès — Le président de la République, Macky Sall, a procédé vendredi, à l'inauguration du nouvel Etablissement hospitalier militaire de Thiès (EHMT) doté d'un haut plateau technique, a constaté l'APS.

"Cette importante infrastructure, dotée d'un plateau technique de haut niveau, répond à un besoin de soutien en santé aux nombreux militaires et à leurs familles stationnés dans la garnison de Thiès", a dit M. Sall.

Le chef de l'Etat s'exprimait au cours d'une visite à la base militaire de Thiès où il a communié en qualité de chef suprême des Armées, avec les officiers, sous-officiers, entre autres.

Cet établissement "vient s'intégrer surtout dans le système sanitaire national, en tant qu'établissement public de santé de niveau 2, au profit des populations civiles des régions environnantes", a fait savoir Macky Sall.

Il a souligné que l'Etablissement hospitalier militaire de Thiès participe ainsi à l'effort de densification du maillage du territoire national en matière d'offre de service de santé aux populations.

Cet établissement, a-t-il ajouté, entre dans le sillage des autres structures hospitalières civiles récemment créées et déjà fonctionnelles.

Le président Sall s'est dit persuadé que les professionnels et praticiens militaires qui serviront au sein de cet hôpital, "parmi les meilleurs de nos spécialistes de santé, se donneront corps et âme, pour offrir des services de qualité par une gestion rigoureuse des outils modernes mis à leur disposition".

Le chef de l'Etat a également visité dans l'enceinte de la Base école de Thiès (BET), le chantier de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile.

Sall a expliqué que ce projet structurant est le fruit d'un partenariat stratégique innovant entre l'Armée de l'air, la compagnie Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).

Il a précisé qu'au-delà de la mutualisation de la formation dans les métiers de l'aéronautique, déjà en cours, "ce projet rentre dans le cadre de notre ambition de faire du Sénégal un hub dans le domaine du transport aérien".

Selon lui, ce projet va contribuer parallèlement à la redynamisation du secteur touristique national.

Il s'est félicité de la réception par l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile de plus d'une dizaine d'aéronefs neufs qui viennent renforcer la flotte de l'école, pour la formation de pilotes et d'ingénieurs sénégalais et de la sous-région, basée sur les meilleurs standards internationaux.

Le président de la République a inauguré sur la base militaire de Thiès d'autres infrastructures destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires.

Il s'agit du nouveau poste de commandement de l'Ecole d'application et de perfectionnement interarmées (EAPI), un logement d'officiers militaires au Centre d'entrainement tactique Capitaine Mbaye Diagne et plusieurs plateformes multidimensionnelles d'instruction et d'entraînement des forces armées à l'Ecole nationale des officiers d'active (ENOA).