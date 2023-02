Nigeria: Serie A - Osimhen et Lookman meilleurs joueurs du mois de janvier

Victor Osimhen est nommé Joueur du mois de Serie A pour le compte de janvier par la Ligue italienne. Son compatriote Ademola Lookman a reçu le même prix, mais de la part de ses pairs du championnat.

L'attaquant de Naples et les Partenopei ont 13 points d'avance en tête du classement de la Serie A. Osimhen en est pour beaucoup, ayant marqué cinq buts et délivré une passe décisive lors du premier mois de cette année. Cela lui a valu le trophée EA Sports Player of the Month.

Aux côtés de l'international nigérian, son compatriote Lookman a aussi reçu la même distinction. Cependant, le prix de ce dernier est celui du AIC Player of the Month, voté et décerné par l'Union italienne des joueurs. La star de la Dea a signé cinq buts et fourni deux passes décisives avec l'Atalanta en janvier.

Les deux internationaux nigérians font la fierté de leur pays et celui de l'Afrique en Italie. Osimhen est actuellement le Capocannoniere avec 16 buts. Il recevra son prix lors de leur match de dimanche contre Cremonese. Lookman (2e meilleur buteur de Serie A derrière Osimhen avec 1 2 buts) prendra pour lui demain lors du choc contre la Lazio.