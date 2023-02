Maroc: Droit d'Accès à l'Information - La CDAI prend part à une session de travail avec la Société Civile à Oujda

Oujda — Un atelier thématique centré sur le droit d'accès à l'information et l'intégrité s'est tenu, vendredi à Oujda, avec la participation de la Commission du Droit d'accès à l'information (CDAI), ainsi que des d'acteurs de la société civile.

Initié par l'Association "Impact pour le développement", cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la CDAI aux acteurs de la société civile avec ses différentes composantes, en tant que levier et élément fondamental de la démocratie participative et de la construction démocratique, indique-t-on auprès de la Commission.

De même, la CDAI constitue, avec les citoyens, les institutions et les organismes concernés, un maillon central et crucial dans la consolidation du droit d'accès à l'information, précise-t-on.

Lors de cet événement, la CDAI a passé en revue le rôle de la Commission, la procédure du droit d'accès à l'information et ce conformément à la loi 31-13, ainsi que le volet relatif aux rôles et engagements des institutions et organismes concernés, et le volet des mesures de publication proactive.

Cette rencontre a été aussi l'occasion pour la CDAI de présenter son plan d'action qui sera mis en œuvre en concertation avec un ensemble d'associations de la société civile, et ce dans le cadre de la continuité de l'activité organisée en octobre dernier à Rabat, en partenariat avec l'Association "Impact pour le développement".

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, la coordinatrice du staff administratif de la CDAI, Firdaous Methqal, a indiqué que la participation de la Commission à cet atelier s'assigne pour objectif de présenter son plan d'action qui a été mis œuvre en faveur des associations civiles.

"La CDAI s'efforce toujours d'intégrer les associations de la société civile au cœur de ses actions et de ses activités ", a-t-elle dit, faisant savoir que cette activité est le prélude à une démarche qui va se poursuivre à travers toutes les régions du Royaume.

De son côté, Lhachmi Aberbach, acteur associatif d'Ain Leuh, province d'Ifrane, a précisé, dans une déclaration similaire, que cette rencontre intervient dans le cadre d'une dynamique visant le développement et l'ouverture sur la société civile, notamment la promotion du droit d'accès à l'information, soulignant à cet égard l'interaction positive des associations ayant pris part à cet atelier.

Pour sa part, Sanaa Hayek, actrice associative de Tétouan, a fait observer que l'accès à l'information est un droit essentiel et crucial pour la réalisation du développement escompté et l'amélioration de l'administration, notant que cette rencontre a été l'occasion pour les associations bénéficiaires de cette session de formation, d'examiner les moyens de parvenir au développement et promouvoir l'intégrité et la transparence.

A noter que la CDAI avait organisé une série d'activités similaires notamment à Sefrou, en partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et le Conseil provincial de Sefrou, ainsi qu'une autre activité à la ville d'Oujda en partenariat avec l'Université Mohammed Premier, et avec l'appui de la Wilaya de l'Oriental et la participation, entre autres, d'associations, de cadres issus des collectivités territoriales, outre des enseignants chercheurs.