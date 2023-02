Afrique du Nord: Finale du Mondial des Clubs Champions/ ce samedi à 19h - Al Hilal pour une première, le Real vise une cinquième Coupe

Les rideaux vont baisser ce samedi sur la 19e édition de la Coupe du monde des clubs champions avec le duel Al Hilal d'Arabie Saoudite et le Real Madrid d'Espagne. Ce sera au stade du Prince Moulay Abdellah de Rabat à partir de 19h Gmt. Ce sera également un duel sans merci entre le grand Real Madrid super favori de cette compétition et Al Hilal qui veut marquer une première dans son palmarès déjà riche en titres.

CASABLANCA- Qui du Real Madrid, 4 fois vainqueur de ce Mondial des clubs champions, ou d'Al Hilal qui veut écrire son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition, soulèvera le majestueux trophée ce samedi ? Une question pour laquelle il sera difficile de répondre si on regarde particulièrement la trajectoire du club saoudien dans ce tournoi ; alors que l'équipe espagnole qui a débarqué à Rabat auréolée déjà de quatre titres se montre insatiable dans le domaine.

Une chose est en tout cas sûre, entre ces deux clubs, et au stade de la compétition, on ne se fera nullement de cadeau pour monter sur la plus haute marche du podium. Belle bataille en perspective donc, sauf si Al Hilal montre le même visage que celui produit par Al Ahly devant l'ogre madrilène. Là, bonjour les dégâts. Surtout que Carlo Ancelloti vient de récupérer Eder Militao et son capitaine et buteur emblématique Karim Benzema, véritable renard des surfaces. " Karim Benzema et Eder Militao ont rejoint l'équipe à Rabat pour la finale. Ils ne se sont pas complètement remis, Karim va plutôt bien et il n'y a plus de doutes sur Militao ", a déclaré le technicien italien.

Touché à l'arrière du genou droit en Liga, le Ballon d'Or 2022 n'avait initialement pas fait le voyage au Maroc, tout comme le défenseur Eder Militao, touché à une cuisse. Mais Carlo Ancelloti devra faire avec Dani Carvajal (fièvre) et Marco Asensio (problème musculaire mineur) qui seront aussi de retour. Cependant, l'entraîneur du Real se méfie beaucoup de son adversaire qui a renversé sur son chemin le Wydad de Casablanca et Flamengo. " Al Hilal a bien joué en demie. On doit respecter cette équipe qui dispose de joueurs talentueux et d'un bon collectif. Je suis sûr qu'ils sont très motivés pour cette finale ", a-t-il souligné.

Un parcours déjà historique pour Al Hilal

Il ne croit pas si bien dire quand on voit jouer cette équipe saoudienne. Troisième club arabe à atteindre la finale de la coupe du monde des clubs, après le Raja de Casablanca (2013) et Al Ain des Émirats arabes unis (2018), Al-Hilal ne voudra rien d'autre que suivre les traces de ses devanciers. En tout cas, il a pris goût à la chose en écartant d'abord le club du pays organisateur, puis Flamengo, l'autre favori de la compétition. Tout comme le Real Madrid, Al Hilal aussi a un beau palmarès car c'est le club le plus titré d'Arabie Saoudite (18 championnats, 4 fois vainqueur de la Ligue des champions de l'Asie et autant de fois finaliste malheureux, Al Hilal a également remporté 2 fois la Coupe des coupes d'Asie et 2 fois la Supercoupe d'Asie, entre autres.

Avec un si beau palmarès sur le plan national et continental, le club saoudien voudra tout simplement épingler celui de champion du monde des clubs. Et depuis qu'il a pris goût aux succès dans cette compétition, il est devenu le tout premier club saoudien à disputer la finale de ce tournoi, écrivant ainsi une nouvelle belle page pour le football saoudien. À Moussa Marega, Odion Ighalo et leurs coéquipiers de parachever maintenant cette œuvre, et l'entraîneur Ramon Diaz, sait à quel point ce tournoi est important pour l'équipe. Après 2019 et 2022, l'édition de cette année sera-t-elle la bonne ?