Congo-Kinshasa: Travaux préparatoires de la 54ème Session du Conseil des ministres de l'OHADA

Mme la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a présidé, le 8 février 2023 à Kinshasa, les travaux préparatoires de la 54ème session du conseil des ministres des 17 pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

Cette session se tiendra à Kinshasa du 27 au 28 février 2023. Les participants ont adopté la feuille de route de la mandature de la RDC. Il a été retenu une seule recommandation tendant à la résolution du contentieux du personnel OHADA et ce, par la médiation.

"Aujourd'hui, 8 février 2023, c'est mon tour de vous inviter tous, Hauts cadres de notre Organisation commune à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, pour préparer la 54ème Session du Conseil des Ministres de l'OHADA. En fait, les travaux de ce jour constituent ma deuxième grande activité en cette qualité de Présidente du Conseil des Ministres de l'OHADA ", a fait savoir Mme Rose Mutombo Kiese.

Durant le mandat de la RDC qu'elle souhaite vivement plus apaisé et réussi en raison notamment de la commémoration, le 27 octobre 2023, des 30 ans d'existence de cette Organisation, il sied d'envisager de nouvelles bases empreintes de cordialité et de franche collaboration entre les différentes structures de l'OHADA.

"A 30 ans, on est juste assez jeune, sans être encore trop vieux, pour pouvoir profiter de la vie. Ainsi, rendons à l'OHADA ses lettres de noblesse au cours de cette année trentenaire. Que son étendard soit porté encore plus haut ", a insisté la ministre d'Etat, ministre de la Justice de la RDC.

Elle a écouté religieusement les préoccupations des uns et des autres. Elle a aussi compris et prodigué de sages conseils en vue de dissiper finalement ce qui ne paraissait que comme de simples malentendus.

" Mon vœu est que nous formions désormais un seul bloc afin de faire avancer notre Organisation commune et laisser ainsi aux générations futures des empreintes indélébiles. Il vous souviendra que lors de la clôture de la 53ème Session du Conseil des ministres tenue les 21 et 22 décembre 2022 à Niamey en République du Niger, il avait été décidé de la tenue d'une session dès l'entame de cette année aux fins d'examiner les points à l'ordre du jour restés pendants ", a insisté Rose Mutombo.

Ainsi, elle a jugé utile d'inviter à Kinshasa les animateurs des Institutions de l'OHADA et leurs principaux collaborateurs en vue d'échanger sur les défis majeurs de cette Organisation afin de baliser la voie pour une session ministérielle, empreinte de sérénité.

Réaction du secrétaire permanent de l'OHADA

Pour Emmanuel Sibidi Darankoum, Secrétaire permanent de l'OHADA, la session du 8 février 2023 était consacrée pour les travaux préparatoires du prochain conseil des ministres qui sera, la 54ème session sous le leadership et le dynamisme impulsés par la RDC qui abrite cette année la présidence de l'Ohada. Il en a profité pour adresser ses chaleureuses félicitations au Président de la République de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi qui est également le Président en exercice de la conférence des chefs d'Etat de l'Ohada.

" Nous sommes conscients et convaincus que sous son leadership et sa présidence, l'Ohada va gravir les échelons et marche en avant à cause de son dynamisme et des défis qu'il veut confier à l'Ohada et qu'il veut voir relever pour les générations futures. Et donc, sous cette coupole qu'on se réunit aujourd'hui. Les travaux préparatoires qu'on vient d'avoir ce matin et qui vont se poursuivre visent aussi à mettre en place une nouvelle forme d'approche des conseils des ministres de l'Ohada qui veut que le travail préparatoire nous anticipe sur ce que nous allons avoir, à discuter ".

A la fin des travaux, la ministre d'Etat a livré le message du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi qui souhaite que la réunion des chefs d'Etat ait lieu cette année, année de 30 ans de l'OHADA pour la redynamisation de cette organisation.