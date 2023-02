Congo-Kinshasa: A travers sa bande dessinée "Boîte à Bulles" Littérature - Vincent Henry montre son talent au peuple Congolais

En visite en République Démocratique du Congo, Vincent Henry, auteur et éditeur de la bande dessinée de 46 pages en France, a organisé un atelier le mardi 7 février 2023 à la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, avec comme sujet : " Boîte à Bulles".

Cette présentation a connu la présence de plusieurs participants. Ce périple en RDC, pour lui, s'inscrit dans le cadre de partage de ses connaissances avec les Congolais, leur permettre de comprendre comment réaliser leur envie dans ce domaine.

Dans ses premiers mots, Vincent Henry a indiqué : " je suis positivement surpris de voir des gens intéressés, on a toujours peur de faire intéresser les gens, j'ai aussi peur que mon expérience française soit trop différente de ce que vous vivez ici, pour la compréhension, mais je me suis dit, si ça peut permettre au Congolais d'avoir des envies de réaliser leur envie par rapport à moi, parce que, je trouve que raconter son parcours c'est la façon pour les gens de voir ce qui a été possible pour un autre permet de projeter soi-même, souvent il a fait ça, et moi je ne ferai pas pareil, j'ai raconté comment est-ce que marche l'édition en Europe en Afrique sachant qu'il y a pas de librairie, donc, il faut faire pour être inventif pour être imaginatif "

Dans ce domaine, Vincent Henry a une histoire richissime. C'est pourquoi il a rappelé : " j'ai créé en 2003 ma petite maison d'édition qui s'appelle la boîte à bulles, qui est une maison d'édition qui publie à peu près 20 livres par an bande dessinée de personnes qui racontent des choses qui leur sont arrivées ou des choses des documentaires ou quelque chose qui leur tient à cœur et parmi nos auteurs, on a pas mal des gens qui parlent des pays étranges par rapport à la France, on a pas mal d'auteurs Africains qui nous racontent les choses qui se passent en Afrique ".

Particulièrement pour la RDC, il a laissé convaincre le public de l'estime qu'il a envers les éditeurs de Kinshasa : " parce que livre en Afrique ne pas facile à diffuser, et du coup de devenir éditeur en France c'est pas facile, alors devenir éditeur à Kinshasa c'est un vrai tour de force, il faut trouver des idées nouvelles, il faut trouver des gens pour vous aider pour relier vos livres, il faut utiliser l'internet, Numérique ou les réseaux sociaux pour se faire connaître, et l'autre part du travail, c'est d'accompagner les auteurs, c'est de vivre avec ses auteurs et de les porter pour plus vous aider".