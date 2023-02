Angola: Une ministre prône la politique d'équité dans l'enseignement supérieur

Huambo — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'innovation, Maria do Rosário Bragança Sambo, a recommandé ce vendredi, la mise en place d'une politique d'équité dans le secteur pour une plus grande participation de la femme au développement scientifique et technologique.

La ministre, qui s'exprimait lors de la commémoration de la Journée internationale des femmes et des filles de science, qui va être célébrée ce samedi (11), a déclaré qu'il s'agit d'un facteur important pour donner plus d'opportunités aux femmes de participer au développement et, au en même temps, dans le temps, à la promotion scientifique et technologique sans asymétries.

Pour Maria do Rosário Bragança Sambo, l'inclusion des femmes dans le processus de formation et d'enseignement est cruciale en raison de leur motivation et leur engagement dans les activités à vocation scientifique, constituant une bonne base pour l'inclusion des femmes dans la recherche scientifique.

Selon la ministre, actuellement 600 filles de l'enseignement secondaire sur tout le pays étudient grâce à une bourse offerte par le Gouvernement angolais dans le cadre du projet Science, Technologie, Ingénierie et Mathématique (STEM, sigle en portugais) pour une plus grande participation aux études scientifiques, ainsi que leur autonomisation.

A son tour, la gouverneure de la province de Huambo, Lotti Nolika, a promis de travailler sur des programmes d'inclusion des femmes dans le système éducatif, afin qu'elles puissent participer à des projets de développement socio-économique en quête de bien-être.

L'événement, qui a lieu à l'Institut polytechnique supérieur de l'Université José Eduardo dos Santos (UJES), a été marqué par la présentation des propositions et des solutions technologiques issues de la recherche menée dans les établissements d'enseignement supérieur de Huambo.

Les étudiants, pour la plupart des femmes, ont présenté des propositions liées aux technologies de l'information et de la communication, à la médecine, physique, chimie, soins infirmiers, sécurité alimentaire, amélioration des plantes et des animaux, mais aussi des instruments fondamentaux de la recherche agronomique.

La Journée internationale des femmes et des filles de science, célébrée chaque année le 11 février, est une initiative lancée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2015, dans le sens de renforcer l'accord général en faveur de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, principalement du point de vue de l'éducation.

LT