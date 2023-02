Sénégal: Académie des métiers de l'aviation à Thiès - Le hub aérien sénégalais sur la piste d'envol

Le Président Macky Sall a passé une bonne partie de la matinée d'hier au Camp général Joseph Louis Tavarez Da Souza de Thiès où il a visité les chantiers de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile (Aimac) jouxtant l'École de l'Armée de l'air, ainsi que d'autres structures militaires de la place.

Il a réceptionné les 17 aéronefs commandés pour outiller ledit centre de formation qui, à terme, pourra accueillir 600 élèves-pilotes et techniciens du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine.

Dans le cadre de sa tournée économique à Thiès, le Chef de l'État a visité, hier, le site de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile (Aimac). Macky Sall a constaté de visu l'état d'avancement des chantiers de l'Aimac, un des projets-phares dans la région visant à faire du Sénégal un hub de référence dans le domaine de la formation aux métiers de l'aviation civile et de l'aéronautique. Ainsi, a-t-il réceptionné les 17 aéronefs (9 avions et 8 hélicoptères) commandés pour dispenser des enseignements-apprentissages de qualité aux élèves-pilotes et techniciens.

Ces nouveaux appareils viennent s'ajouter aux 8 avions et 2 hélicoptères de l'École de l'Armée de l'air mis à contribution pour le succès de la grande stratégie conçue dans le dessein de faire du Sénégal un hub aérien en Afrique par le biais de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). L'Aimac, avec aujourd'hui une première promotion de 50 Sénégalais, que le Président Macky Sall a félicités et encouragés en passant en revue leur cohorte, pourra accueillir, à terme, 600 élèves-pilotes et techniciens du Sénégal et de pays de la sous-région.

Anticiper sur les besoins en formation

L'objectif est d'anticiper la forte croissance du transport aérien en Afrique dans les prochaines années. Selon des spécialistes, à l'horizon 2035, le secteur de l'aviation civile va nécessiter 550 avions, 29 000 pilotes et 27 000 techniciens correspondants. Ces statistiques montrent la demande importante de formation professionnelle en aviation, particulièrement les pilotes et les mécaniciens d'avion pour les services aéronautiques de maintenance, de réparation et de révision. C'est conscient du développement rapide du secteur aéronautique que le Sénégal a anticipé sur les besoins en formation. Le Président Macky Sall, avec à ses côtés le Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, le Premier ministre, Amadou Ba, le Ministre des Transports aériens, Doudou Ka, et le Directeur général de l'Aibd, Abdoulaye Dièye, a constaté que tous les chantiers sont exécutés à plus de 90%.

Au Camp général Joseph Louis Tavarez Da Souza de Thiès, le Président Sall, Chef suprême des Armées, a visité l'École nationale des officiers d'active (Enoa) qui a connu un coup de jouvence. Puis il a inauguré l'École d'application et de perfectionnement interarmes (Eapi), l'Établissement hospitalier militaire de Thiès (Ehmt), le Centre d'entraînement tactique n°7 Capitaine Mbaye Diagne et le Mess de garnison. L'on a, partout, noté l'attention constante et la place de choix que le Chef de l'État et le Commandement accordent à la condition personnelle et professionnelle des militaires.

PROTECTION CIVILE

L'École nationale des sapeurs-pompiers inaugurée

Le Sénégal dispose d'une École nationale des sapeurs-pompiers dont les locaux ont été inaugurés, hier à Thiès, par le Président Macky Sall. Le Chef de l'État s'est félicité de la création de cette structure, une première dans l'histoire du pays. L'établissement d'une superficie de 11 465 m2 sur un terrain de cinq hectares dispose de bâtiments administratifs, de salles de cours et d'informatique, de dortoirs, d'un amphithéâtre, etc.

Dans son adresse, le Président Sall a d'abord dit " (sa) fierté de présider la cérémonie d'inauguration de la première École des sapeurs-pompiers de l'histoire du Sénégal ". Selon le Chef de l'État, cet acte traduit de fort belle manière la priorité accordée au développement du capital humain, un des axes stratégiques du Plan Sénégal émergent (Pse). " Et cette école est un brillant symbole du parcours de la transformation structurelle de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp) dont elle constitue le maillon indispensable à sa montée en puissance ", a ajouté le Président Sall.

Des effectifs passés de 3 100 à 5 700 sapeurs-pompiers

Pour lui, cette ambition ne peut se réaliser sans une autonomie réelle dans le domaine de la formation par la mise à disposition de ressources humaines qualifiées, capables d'assurer avec célérité, efficacité, professionnalisme et humanisme, la sécurité civile des populations et des biens sur l'étendue du territoire national. " Il fallait donner un nouvel élan à la Bnsp, en prenant en charge ses déficits capacitaires au triple plan humain, matériel et infrastructurel ", a déclaré le Chef de l'État. Il s'est " félicité des résultats encourageants obtenus, car les effectifs sont passés de 3 100 à 5 700 sapeurs-pompiers, les moyens majeurs de secours et de sauvetage renforcés avec 354 véhicules et engins spéciaux, la couverture sécuritaire, depuis 2012, renforcée avec la création de 27 nouvelles casernes ".

Selon le Président Macky Sall, la Bnsp a fait un saut qualitatif et quantitatif fort élogieux. " Les efforts d'équipement et d'implantation vont se poursuivre ", a-t-il promis avant d'assurer que " (son) ambition est de doter la Bnsp des meilleurs établissements de formation aux métiers de sécurité civile conformes aux standards internationaux ".

Avant de visiter l'école, le Président Sall a " salué le détachement des sapeurs-pompiers envoyé en Turquie pour apporter la solidarité du Sénégal envers ce peuple ami " frappé par un séisme. Aussi, a-t-il annoncé une contribution financière de 600 millions de FCfa pour les sinistrés de la Turquie, mais aussi de la Syrie, un autre pays frappé par le tremblement de terre.