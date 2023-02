Madagascar: Journée mondiale des légumineuses - Célébrée pour la promotion de l'alimentation durable et du régime sain

Plusieurs manifestations ont été organisées hier, dans différentes régions de Madagascar, pour célébrer la Journée mondiale des légumineuses. Au niveau mondial, un webinaire s'est tenu sous le thème " Les légumineuses au service d'un avenir durable ".

Les légumineuses sont une solution durable pour améliorer la nutrition et la résilience. Plusieurs régions de la Grande-île misent désormais sur cette chaîne de valeurs, pour résoudre les problèmes alimentaires que subissent les diverses communautés, même dans les zones à fortes potentialités agricoles. A Mahajanga, la célébration de la Journée mondiale d'hier a été organisée avec un partenariat entre la région Boeny, l'ONN (Office nationale de la nutrition) et le projet ProSOL/GIZ de la Coopération allemande.

Compte tenu de l'importance de cette journée, les organisateurs ont même fixé deux thèmes, notamment " Légumineuse soja, une future source de protéine végétale pour Boeny " et " Luttes biologiques, une des alternatives aux pesticides de synthèse ". Des conférences, des séances de concertation, des expositions et dégustations, ainsi que des visites de sites étaient au programme de cette célébration dans la région Boeny.

Sensibilisation

Comme chaque année, la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) mène des actions de sensibilisation pour la production et la consommation de légumineuses. Cette année, elle met en avant l'importance des avantages que procurent les légumineuses aux systèmes agroalimentaires et à l'environnement, d'où le concept de nécessité des "impulsions pour un avenir durable".

La célébration virtuelle mondiale, qui a commencé hier à16h00 (heure de Madagascar), offre une occasion unique de mettre en évidence le rôle des impulsions pour la production agricole durable et résiliente, ainsi que la présentation des moyens de subsistance et d'autres impulsions pour un avenir durable. Pour les différentes régions à travers le monde, les organisateurs mondiaux de la Journée invitent les responsables locaux à diffuser des articles et des visuels physiques et numériques, des affiches, des b1ndes dessinées, des vidéos, etc.

En effet, même les enfants sont ciblés par cette campagne de sensibilisation sur les légumineuses. A noter que l'intégration de légumineuses dans divers systèmes agricoles (agroforesterie, cultures intercalaires ou systèmes agricoles intégrés, par exemple) peut aider à renforcer la résilience des moyens de subsistance agricoles et à améliorer la productivité. Sur le plan économique, le secteur mondial des légumineuses - incluant la production et le commerce - est un moteur favorisant la résilience des chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Il permet aux consommateurs d'accéder à des aliments nutritifs et contribue à l'utilisation durable des ressources naturelles. Par ailleuts, l'empreinte hydrique des légumineuses est faible et elles tolèrent mieux les sécheresses et les catastrophes liées au climat que les autres cultures alimentaires, ce qui fait d'elles un outil essentiel pour atténuer le changement climatique et s'adapter à ses effets. Bref, les légumineuses se présentent comme une solution efficace pour régler les problèmes d'alimentation et de résilience, non seulement à Madagascar mais aussi partout dans le monde.