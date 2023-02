Cote d'Ivoire: Inspection générale d'État / Évaluation des politiques publiques - Les acteurs du contrôle de l'ordre administratif valident un manuel

Les acteurs de l'évaluation au sein de l'Inspection générale d'État (Ige) et des Inspecteurs généraux des ministères (Igm) ont harmonisé leurs vues sur les procédures et pratiques de conduite des missions d'évaluation contenues dans le projet de manuel de procédures. C'était au cours d'un atelier de validation de ce projet de l'Inspection générale d'État qui a eu lieu les 7 et 8 février, à Abidjan.

Au terme de l'atelier, les participants ont validé le projet de manuel de procédures afin de se doter d'un outil qui leur permettra désormais d'être plus efficaces et mieux armés face à ce nouveau de type de contrôle et d'harmoniser leurs méthodes dans le travail.

Dosso Sylvie, chef du département de l'évaluation des politiques et programmes publics de l'Ige, initiateur dudit atelier a, pour sa part, fait savoir que l'évaluation ambitionne de dégager la valeur ajoutée sociétale d'une politique, d'un programme, d'un projet de développement, mais aussi de rendre compte aux citoyens de sa mise en œuvre et de ses impacts. "Ce manuel de procédures vient compléter le guide d'évaluation déjà disponible à l'Ige et le guide national d'évaluation élaboré sous l'égide du ministère du Plan. Il pourra servir d'outil de travail aux Igm et même aux directions en charge de la planification et de l'évaluation dans les ministères, les structures publiques et parapubliques ", dira-t-elle en guise de précision.

Au nom de l'inspecteur général d'État qu'il représentait, le secrétaire général de l'institution, Alexis Hibault, a souligné que cet atelier vise à disposer d'un manuel méthodologique d'évaluation en vue d'améliorer la qualité de la pratique évaluative à l'Inspection générale d'État (Ige) et dans les Inspections générales des ministères (Igm).

Le proche collaborateur de Ahoua N'Doli Théophile a indiqué qu'à l'issue de l'atelier, les acteurs de l'évaluation des politiques et programmes publics pourront exercer leur métier de manière systémique, ordonnée et objective, comme le souhaite l'inspecteur général d'État. " Pour atteindre cet objectif, il faut que les inspecteurs d'État et les inspecteurs des ministères disposent de normes et de référentiels de travail, dans un cadre législatif tracé par la loi qui porte sur l'évaluation des politiques publiques, nouvel élément de contrôle qui est bénéfique à la bonne gouvernance ", a expliqué le secrétaire général de l'Ige, Alexis Hibault. A l'en croire, ce manuel sera un document consensuel qui constituera un bréviaire aux différents acteurs du contrôle de l'ordre administratif, aussi bien au sein de l'Ige que des Igm .