Afrique: Revue de Presse de l'Afrique Francophone du 12 Février 2023

Niger : Attaque terroriste - 10 militaires tués, 13 autres blessés…

Une attaque terroriste menée, le vendredi 10 février 2023, à Intagamey, département de Ouallam (région de Tillabéri), contre un détachement de l’opération Almahaou en patrouille dans la zone, a fait 10 militaires tués, 13 autres blessés, 16 personnes disparues et 3 véhicules détruits côté ami, indique un communiqué du Ministère de la défense nationale publié, le samedi 11 février 2023.Le bilan officiel, selon le communiqué du Ministère de la défense nationale, fait état de, côté ami, 10 militaires décédés, 16 personnes disparues; 13 militaires blessés, et 03 véhicules détruits. (Source : Anp)

Sénégal : Système Bancaire- La banque centrale juge la situation globalement satisfaisante

Les crédits octroyés par les établissements financiers ont presque atteint les 7 mille milliards de Fcfa au cours de l'année écoulée selon un communiqué parvenu samedi à Apa. Au Sénégal, le système bancaire résiste aux effets persistants de la pandémie de Covid-19 et ceux de la guerre russo-ukrainienne. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) juge « globalement satisfaisante » la situation du système bancaire à la fin décembre 2022. La direction nationale de l'institution financière en veut pour preuve le fait que « les crédits ont progressé de 19,8 %, en glissement annuel, pour ressortir à 6.808,5 milliards à fin décembre 2022 ». Le ratio moyen de couverture des risques est ressorti à 12,9 % à fin décembre 2022 comparativement à la norme minimale de 11,5 % correspondant au seuil fixé pour l'application intégrale des règles de Bâle 2 et de Bâle 3 dans l'Union Monétaire Ouest-africaine.

Cote d’Ivoire : Activités politiques- De nouveaux adhérents au Rhdp présentés à Koumassi

Une cérémonie d’accueil de nouvelles adhésions au RHDP, le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, s’est tenue ce samedi 11 février 2023 à la Place Inch’Allah de Koumassi, dans le Sud d’Abidjan. Plusieurs nouveaux adhérents ont été présentés au cours de cette cérémonie solennelle, dont le premier adjoint au maire de la commune de Koumassi, Narcisse Ballet, issu de la société civile, et l’ex-délégué permanent du Pdci (opposition), Alain Tiémélé. L’ancien maire Pdci (opposition) de Koumassi, le sénateur Raymond Yapi N’dohi, qui a rejoint le Rhdp, le 29 décembre 2022, œuvre aujourd’hui aux côtés de son adversaire politique aux municipales de 2018, M. Cissé Bacongo, le secrétaire exécutif du Rhdp.(Source : presse locale)

Mali : Hadj 2023- Les frais sont fixés à 4.166.425 pour la filière gouvernementale et 4.675.000 pour le privé

Dans un communiqué, le Directeur général de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatth Cissé a informé la communauté musulmane du Mali du coût du hadj 2023.Le montant, tout frais compris, aux Lieux Saints de l'Islam, pour la campagne 2023 est fixé comme suit : Pour la filière gouvernementale s'élève à 4 166 425 Fcfa le montant, et pour la filière privée à 4 675 000 Fcfa.A cet effet, les formalités et la formation continue des pèlerins et pèlerins se feront au guichet unique de la Maison du Hadj. Pour rappel, le quota accordé au Mali pour le Hadj cette est de 13 323 pèlerins. Les mesures barrières relatives au corona virus sont levées, le test Pcr n'est plus exigé et la limitation d'âge aussi annulée. Les vaccinations usuelles sont, néanmoins, maintenues. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Gouvernance de la Transition - Le Pm règle ses comptes avec la Cédéao

Le Chef du gouvernement burkinabé estime que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) n’a rien fait pour aider le Mali et le Burkina Faso qui traversent une crise sécuritaire qu’il a qualifiée de « sérieuse ».« Je ne sais pas ce que la Cédéao a fait pour aider le Mali à lutter contre l’insécurité et contre le terrorisme, mais je sais ce qu’elle n’a pas fait au Burkina. Nous avons lutté tout seul. Chaque jour, des Burkinabè tombent, des infrastructures sont dynamitées. Nous n’avons reçu aucune aide de la Cédéao », déplore Me Apollinaire Kyelem de Tembela.(Source : Apa)

Cameroun : Insécurité – Un milliardaire retrouvé mort

Me Jean Fotso alias Papa Mohoua a été retrouvé sans vie hier mercredi à la limite de Bayangam-Batoufam dans la région de l’Ouest.Après plusieurs jours de recherches, papa Fotso Jean retrouvé assassiné. Porté disparu depuis lundi 06 février 2023, le corps sans vie de Jean Fotso, a été retrouvé mercredi 08 février dans le coffre de sa voiture à la limite de Bayangam-Batoufam dans la région de l’Ouest. « Jean Fotso, greffier retraité et promoteur du groupe scolaire Mohoua, conduit par des membres de son équipe, était sur une piste pour retrouver ses appareils récemment volés avant d’être subitement injoignable.

(Source : Journal du Cameroun)

Marcoc : Parlement arabe- Le Maroc prend part au Caire à la 5è conférence

Le Maroc prend part aux travaux de la 5è Conférence du Parlement arabe et des présidents des parlements et assemblées arabes, ouverts ce samedi au siège du Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire. Ce conclave devrait examiner le document préparé par le Parlement arabe sur le problème de la sécurité alimentaire intitulé « Une vision parlementaire pour le renforcement de la sécurité alimentaire arabe ». (Source : Hespress)

Centrafrique : Terrorisme- 6 personnes blessées dans une explosion de mine

Six personnes de la mission catholique ont été blessées vendredi après que leur véhicule a sauté sur une mine explosive dans le nord-ouest de la République centrafricaine (Rca), selon des sources locales. Un véhicule à bord duquel se trouve une délégation de la mission catholique pour la pastorale dans un village situé à environ 52 km de Bozoum, chef-lieu de la préfecture de l'Ouham-Pendé (nord-ouest), a sauté sur une mine explosive vendredi soir sur l'axe Bozoum-Bocaranga, une ville dans la même préfecture, a déclaré à Xinhua le député de Bozoum, Gervais Nguerekane. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa