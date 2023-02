Afrique du Nord: Ligue arabe - Ouverture des travaux de la conférence de haut niveau en soutien à la ville d'El Qods

ALGER — Les travaux de la Conférence de haut niveau en soutien à la ville d'El Qods ont débuté dimanche au siège du Secrétariat de la Ligue arabe au Caire (Egypte), avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, président en exercice du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet.

Le siège du Secrétariat général de la Ligue arabe abrite la Conférence placée sous le thème "El Qods, Résistance et Développement", organisée conformément aux conclusions du sommet arabe tenu en novembre dernier à Alger.

La Conférence verra la participation de responsables arabes de haut niveau, d'organisations et d'acteurs régionaux et internationaux, pour présenter la question d'El-Qods à l'opinion publique internationale et mettre à nu les violations et les crimes systématiques de l'occupation sioniste visant à amputer la ville sainte de sa composante palestinienne et à judaïser la Mosquée d'Al-Aqsa.

A l'occasion de cette conférence, la Ligue arabe a lancé une campagne pour faire connaître les violations auxquelles font face les habitants d'El Qods et les tentatives de judaïsation de cette ville occupée par l'entité sioniste, via des publications quotidiennes sur les pages officielles Twitter et Facebook du Secrétariat général, sur les violations commises par l'occupation et la profanation des lieux saints de cette ville.