Afrique: Union Africaine - L'Angola accueille le dialogue de haut niveau sur la démocratie

Addis — Abeba - L'Angola devrait accueillir au cours du second semestre de cette année la 12e réunion sur le dialogue de haut niveau sur la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme, les tendances, les défis et les perspectives et les pré-événements dédiés aux jeunes et aux femmes, un rendez-vous annuel de l'Union Africaine (UA).

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Éthiopie, auquel l'ANGOP a eu accès, le dialogue de haut niveau de cette année fait également partie de l'agenda du champion de l'UA pour la paix et la réconciliation en Afrique, le Président angolais, João Lourenço.

Dans le cadre de la préparation du forum, l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'UA, Francisco José da Cruz, s'est réuni ce vendredi dans la ville d'Addis-Abeba (Éthiopie), avec l'ambassadeur Salah Hammaad, chef par intérim du Secrétariat de l'architecture africaine de paix et de sécurité (AGA-ASA), pour discuter de l'organisation l'événement continental.

Le dialogue de haut niveau réunira des chefs d'État et de gouvernement africains actuels et anciens, des représentants des organes et institutions de l'UA, des communautés économiques régionales, des agences des Nations Unies et du secteur privé.

Des champions thématiques de l'UA, des responsables d'organisations de la société civile, notamment des réseaux de jeunes et de femmes, des artistes et d'autres partenaires sociaux et de développement participeront également aux travaux du forum.