Congo-Brazzaville: Peinture - Rahim Lascony expose à l'IFC

"Le regard de l'espoir " est le thème de l'exposition de l'artiste-peintre Rahim Lascony, ouverte jusqu'au 25 mars à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire. Le vernissage a eu lieu le 9 février dans le hall des expositions.

A travers une série de vingt-six tableaux de différents formats, Rahim Lascony retranscrit la notion de l'espoir qui, pour lui, est une philosophie de vie, une façon de se projeter dans le monde. Avec son pinceau et usant des coloris, il transmet les regards de celles ou ceux qu'il a croisés sur son chemin. Se servant de l'acrylique, du collage, de la couture, des matériaux recyclés en passant par le dessin et des installations temporaires, l'artiste essaie de magnifier le monde et tente de rendre agréable la vie avec pour leitmotiv d'avoir toujours de l'espoir en toute chose et en tout temps.

Il peint beaucoup les regards féminins et est particulièrement touché par la résilience et la force des femmes à revendiquer leurs droits et leurs libertés dans un contexte pas toujours évident.

Artiste peintre, Rahim Lascony a assouvi sa passion de l'art plastique lorsqu'il a foulé la porte de la prestigieuse Ecole de peinture de Poto-Poto, à Brazzaville. Plus tard, il intègre le centre d'art contemporain Les ateliers Sahm, ce complexe multiculturel qui l'accueillit à maintes reprises en résidences de création et aussi pour des expositions. A l'IFC, au musée Cercle africain mais aussi à l'étranger, notamment au Centre Montevideo-Marseille, à la Maison Sensey-Paris, au Ruth Gallerie-Luxembourg, à la Biennale de Dakar, le public a eu à contempler ses œuvres picturales.