Cote d'Ivoire: Une "battle" entre humoristes africains au festival du rire de Mamane

Ce week-end, la Côte d'Ivoire accueillait la 8e édition du festival " Abidjan, capitale du rire ", rendez-vous désormais incontournable de l'humour panafricain organisé par Mamane, et dont RFI est partenaire. Avec, pour clou du spectacle, la battle très attendue de ce dimanche entre deux équipes d'humoristes d'Afrique de l'ouest et d'Afrique centrale, chacun venus défendre leur région.

Il y a deux ans, c'était l'Afrique de l'ouest qui avait remporté la coupe à domicile. Et cette année, l'Afrique centrale entendait bien prendre sa revanche. Pendant les répétitions déjà, le match était serré. Brice Annoh, présentateur ivoirien star et arbitre de la compétition : " Il y a des épreuves : qui ment le plus ? Afrique centrale, Afrique de l'ouest ? Il y a un débat sur la démocratie en Afrique, sur l'organisation de la CAN... Il y a des petites rivalités comme ça. Il y a aussi la chorégraphie : qui danse le mieux ? On aura aussi qui ment le mieux ? Ça ouais, ça promet. "

Confiance

Dans les vestiaires de l'Afrique centrale, la petite équipe est confiante. Leur doyen, le Camerounais Kalkaïssa Amadou, dit " Petit Gougou " : " Nous sommes forts partout. En fait l'Afrique centrale, c'est ça. Nous sommes forts partout. Parce qu'on a le Congo qui est très fort en danse, on a le Cameroun qui est très fort en mensonges... Avec le françanglais, et tout... En tout cas on est prêts, de toutes les façons. Il y a un Gabonais parmi nous... Nous, de toutes les façons, on est prêts. On n'a pas peur. "

Rires aux éclats

Mais l'équipe ouest-africaine a su relever le défi. Les représentants des deux régions ont tous fait rire le public aux éclats: " Le public, c'est un peu comme les supporters de foot... Ils peuvent être pour une équipe, mais ils apprécient le beau football ! ". Au point qu'à la fin du spectacle, l'arbitre a proclamé le match nul. Mais la trêve ne durera pas : un match retour est déjà annoncé pour l'une des prochaines éditions.