Sénégal: Coupure du signal de Walf TV - La convention des jeunes reporters marque sa solidarité au groupe de presse

La convention des jeunes reporters du Sénégal, a manifesté sa solidarité au groupe de presse Walfadjiri, suite à la coupure de son signal, par le conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), après sa couverture médiatique des manifestations, d'hier, vendredi, 10 février 2023, à Mbacké, a-t-on constaté d'un communiqué signé le comité exécutif. Par ailleurs, la structure dirigée par Magui Maram Ndiaye invite les deux parties à se retrouver autour d'une table pour essayer de bâtir consensus fort et équilibré.

A l'instar de beaucoup de sénégalais qui ont manifesté leur soutien au groupe de presse Walfadjiri, qui a vu son signal coupé pour sept jours, par le conseil national de régulation de l'audiovisuel, la convention des jeunes reporters du Sénégal, s'est aussi alignée dans la même logique pour marquer sa solidarité à l'organe de presse : " La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) regrette la suspension du signal de Walf TV pour sept jours, suite à la couverture médiatique par l'organe de presse des manifestations de Mbacké, organisées par l'opposition, le vendredi 10 février 2023. Nous marquons notre solidarité à nos confrères victimes de cette sanction ", a manifesté dans un communiqué signé le comité exécutif.

Par ailleurs, face à la récurrence de ces conflits entre le Conseil national de régulation de l'audiovisuel et les médias, " la CJRS invite les acteurs, patrons de presse et régulateur, à s'asseoir autour d'une table, pour essayer de bâtir un consensus fort et équilibré, qui pourrait certes permettre de lutter contre la promotion de la violence et la protection de l'enfance, mais qui n'entrave pas non plus l'exercice de la liberté d'informer ", suggère la CJRS.

" Notre conviction est qu'aussi bien le régulateur que les médias agissent pour l'intérêt général des populations sénégalaises ; ils doivent en conséquence définir ensemble les règles du jeu, dans le respect des droits et obligations de chaque partie ", ont laissé entendre dans une note Migui Maram Ndiaye et Cie.

C'est ainsi que fidèle à sa vocation qui s'articule autour de la formation des journalistes, " la Convention des jeunes reporters compte jouer pleinement sa partition, en renforçant les capacités des professionnels de l'information, maillons essentiels dans la construction d'un climat de paix dans l'environnement de la presse, sur les attitudes et comportements à avoir en terrains de conflit, pour non seulement se protéger, mais aussi défendre sans parti-pris l'intérêt général ".

Dans ce cadre, ils envisagent une série de formations avec leurs partenaires sur les bonnes pratiques en matière de couverture médiatique des manifestations, ainsi que sur les rapports avec les forces de l'ordre.