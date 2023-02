Congo-Kinshasa: L'ONG ADEAC lance des cantines pour veuves et filles mères

L'ONG Action pour le développement et l'autonomisation des Africains (ADEAC) a lancé, ce vendredi 10 février à Kinshasa, ce qu'elle appelle " le grenier de la veuve et de la fille mère ". Il s'agit, en fait, d'une première expérience des cantines destinées à cette catégorie de femmes dans la capitale.

Selon la députée nationale Solange Masumbuko Nyenyezi, initiatrice de l'ADEAC, le projet cible dans un premier temps, 1000 veuves des militaires et filles mères de la commune de Ngaliema, avant de s'étendre dans toute la ville de Kinshasa.

Cette élue de Lukunga estime qu'avec un budget mensuel de dix mille dollars américains, ces femmes seront approvisionnées en vivres, produits non alimentaires et en médicaments :

" Le grenier de la fille mère et de la veuve est une maison d´approvisionnement en vivres, non vivres et en médicaments, qui va aider à cette catégorie des personnes, des laissés pour compte, de s´autonomiser et de s´approvisionner. L´idée est venue de cette même catégorie des personnes dont la plupart sont les personnes du troisième âge. Et de là, on s´est dit qu'il faut intégrer les jeunes filles, qui se sont vues violentées, et qui sont chef de famille, et qui ont du mal à subvenir aux besoins de leurs enfants. Elle concerne toute la ville de Kinshasa, mais nous allons commencer par une commune pilote, la commune de Ngaliema qui a 21 quartiers ".

Les conditions d'adhésion pour les concernées sont : avoir la carte des membres ADEAC et être identifiée comme veuves ou filles mères.

Ainsi, cette ONG appelle les veuves et les filles mères de la commune de Ngaliema à se faire identifier au siège de ce grenier, situé au quartier Delvaux à l'entrée de l'avenue Lalu.