Congo-Kinshasa: Enrôlement dans l'est du pays - Le gouvernement rassure la Céni sur les dispositifs sécuritaires

Au cours d'une réunion, le 10 février à Kinshasa avec le président Denis Kadima de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge, a donné des assurances sur les dispositifs sécuritaires pendant l'enrôlement des électeurs dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Prélude au lancement imminent de l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 3 qui comprend les provinces du Maniema, du Nord et Sud-Kivu, du Haut-Uele, du Bas-Uele, de l'Ituri et de la Tshopo, le Premier ministre Jean a présidé une importante réunion. Il a eu autour de lui le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo; le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda; et le Président de la Céni, Denis Kadima. Les aspects sécuritaires pour un meilleur déroulement de l'opération dans cette partie du pays ont été au coeur de la réunion.

Se confiant à la presse à l'issue de la réunion, le président de la Centrale électorale a encouragé la population des provinces concernées à se préparer en vue de participer à cette opération qui est un devoir civique. " Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, le ministre de la Défense ainsi que moi-même, avons été reçus par le Premier ministre pour discuter du lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 3 qui concerne la partie Est du pays. Comme vous le savez, il y a des coins de cette partie qui ont des problèmes sécuritaires. Il fallait analyser la situation ensemble et voir dans quelle mesure l'enrôlement peut se faire sans trop de difficultés ", a rapporté Denis Kadima.

" Le message est clair : nous encourageons la population à s'enrôler. Vous savez, c'est un exercice très important, parce que les cartes d'électeurs que nous avons pour le moment vont expirer. Il y aura donc de nouvelles cartes qui, elles-mêmes, vont nous permettre, dans l'avenir, d'avoir les cartes d'identité. Donc, j'invite vraiment la population à venir en masse s'enrôler, et aucun effort ne sera épargné pour arriver à cette fin-là ", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a donné des assurances du gouvernement à la population quant aux mesures sécuritaires déjà prises au niveau de la police et de l'armée, afin d'assurer un meilleur déroulement de l'opération dans cette partie du pays dont certains coins sont menacés par les groupes armés qui y sèment insécurité, terreur et désolation.

" Le message est spécialement adressé à notre population de l'Est du pays qui doit être rassurée. Pour le gouvernement de la République, le processus électoral devra concerner tous les coins de notre pays. Ici, il faut retenir qu'au-delà de ce qui est fait sur le terrain par l'armée et la police, ces deux corps de nos forces de défense et sécurité vont encore avoir une mission complémentaire qui consistera essentiellement à la sécurisation du processus électoral. Donc, et l'armée, et la police seront mobilisées pour que notre population de l'Est participe, dans la mesure du possible, à ce processus d'enrôlement ", a dit en substance Daniel Aselo.

Signalons-le, la Centrale électorale va procéder, le 16 février, au lancement officiel de l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 3. A en croire le président de la Céni, le territoire de Kwamouth qui avait connu un moment d'insécurité est également concerné par cette opération.