Togo: Prinz Lorenzo revient sur le ring avec un nouveau combat

Après des années de retraite dans la boxe, le boxeur international togolais Prinz Lorenzo annonce son retour sur scène avec un combat national, celui de la promouvoir l'acès à la population à l'eau portable à moindre coût.

Et depuis quelques jours, les usagers de la RN2 peuvent le constater au niveau de l'ex hôtel Palm, un point d'eau minérale servie à la population sur la plage. Ayant débuté sa carrière professionnelle de boxe en 2008, Prinz totalise 16 combats, dont 13 victoires essentiellement 9 KO et 3 défaites.

Les gants que j'ai laissés, c'est les gants pour m'engager dans un combat contre quelqu'un sur un ring. Mais, je conserve toujours mes gants pour l'amélioration des conditions de vie de mes compatriotes. Notre hymne national nous y appelle et moi je réponds favorablement.

Ici c'est de l'eau potable, de l'eau potable disponible grâce à un investissement de partenaires allemands à travers leur entreprise dénommée EAU PROPRE D'AFRIQUE. On a prévu 50 forages cette année et 50 autres l'année prochaine. Dans la salle technique on a des filtres avec une grande machine avec des membranes qui permettent de filtrer l'eau et travailler avec des minéraux ; et donc l'eau qui sort est de l'eau minérale aux standards allemands.

Le dispositif consiste à doter la population d'une carte magnétique à recharger (tmoney ou flooz) et avec laquelle elles pourront venir scanner afin d'être servies. On compte travailler sur le projet avec toutes les mairies afin de jouer notre part dans la réussite de la décentralisation au Togo. Les travaux ont commencé à mi-octobre et voilà que de l'eau est déjà disponible pour tous.

On est à Lomé et on est sur la plage non loin du grand marché de Lomé. Ici, des eaux en sachets sont vendues de part et d'autre dans le marché et sur la voie. Mais, non seulement l'eau n'a plus la quantité d'antan mais aussi n'est pas véritablement cette eau vraiment potable à laquelle s'attendaient les populations.