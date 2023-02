Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Février 2023

Mali : Terrorisme- Un responsable prédit la reprise des hostilités à Kidal

La Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma) a dénoncé dimanche 12 février les propos d’un responsable soutenant la junte au pouvoir et prédisant la reprise prochaine des hostilités dans le Nord.Dans une vidéo publiée vendredi sur Facebook, Amadou Albert Maïga, membre du Conseil national de la transition (CNT) qui tient lieu d’organe législatif, déclare que l’armée malienne va bientôt engager les opérations pour reprendre le contrôle de Kidal (Nord). La CMA prend cette déclaration « au sérieux », a dit sur les réseaux sociaux l’un de ses porte-parole, Mohamed Elmaouloud Ramadane. (Source : Jeune Afrique)

Guinée : Manifestation du 16 février- Voici la consigne de l’Anad, du Rpg et du Fndc politique…

L’inter-coalition politique, composée de l’ANAD, du FNDC politique, du FFP, du RPG- AEC et Alliés, a décidé de soutenir le mot d’ordre de manifestation lancé par le FNDC, le 16 février 2023 dans le grand Conakry. Dans une déclaration commune publiée ce dimanche 12 fevrier, ces coalitions politiques indiquent avoir pris acte du mot d’ordre. Plus loin, elles mentionnent qu’elles partagent entièrement les revendications contenues dans le mot d’ordre du Fndc. Notamment, la restauration des libertés de réunion et de manifestation, l’arrêt des harcèlements judiciaires contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile, l’ouverture d’un dialogue politique inclusif et crédible sous l’égide de la Cédéao. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Lutte contre le terrorisme- Les six hommes clés de Macky Sall

Jeune Afrique vient de dévoiler une liste de plusieurs noms sur lesquels Macky Sall s’appuierait pour la sécurisation du pays. On retrouve le nouveau chef d’état-major de l’armée de terre, Souleymane Kandé. Ensuite, figure le général Cheikh Wade. Le journal mentionne aussi le nom du général Moussa Fall qui participerait au renforcement des gendarmes positionnés au niveau des frontières à proximité du Mali. Un personnage bien plus connu cette fois-ci, Mbaye Cissé. L’ancien directeur général du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) et depuis octobre 2022 chef d’état-major particulier du Président de la république à qui, il prodigue des conseils sur des questions sécuritaires. Le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome, est un personnage incontournable dans le domaine de la sécurité au Sénégal. (Source : adakar.com)

Cote d’Ivoire : Grand-Bassam/Modeste - Les pompiers repêchent les corps sans vie de deux individus

Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) a dépêché une équipe de plongeurs à Grand-Bassam, dans le village de Modeste, pour un cas de noyade. C’était dans l’après-midi de le dimanche 12 février 2023. Sur place, les éléments ont réussi à repêcher les corps sans vie de deux baigneurs qui se sont noyés. Les dépouilles mortelles ont été mis par la suite à la disposition des pompes funèbres, précise le Gspm.Les pompiers saisissent cette occasion pour une fois encore interpeller les baigneurs quant à la dangerosité des lacs dans les alentours du village qui « apparemment calmes » continuent de faire de nombreuses victimes, particulièrement des pertes humaines. (Source : Fratmat.info)

Rdc : Mbanza-Ngungu - 31 prisonniers bénéficient de la libération conditionnelle

Trente et un pensionnaire de la prison centrale de Mbanza-Ngungu, dont une femme, ont bénéficié samedi, d’une libération conditionnelle, lors d’une cérémonie organisée à cette prison. « Je suis à la prison centrale de Mbanza-Ngungu pour procéder à la libération conditionnelle des personnes qui ont été désignées par cette institution dans l’arrêté du 30 janvier 2023 de la ministre d’État à la justice et garde des sceaux, Mme Rose Mutombo », a déclaré le procureur de la République près le tribunal de grande instance (Tgi) de Mbanza-Ngungu, Henri Pami Mayala. Le directeur de la prison centrale de Mbanza-Ngungu, Trésor Malonda s’est déclaré ravi de cette libération qui, a-t-il noté, pourrait favoriser le désengorgement de cet établissement pénitentiaire qui héberge actuellement 454 détenus contre une capacité prévue de 150 détenus. (Source : Acp)

Gabon : Pourparlers nationaux- Sans la société civile ni le Clergé

L’absence de représentants de la société civile et de membres des confessions religieuses dans la liste des invités des pourparlers nationaux est remarquée, et ternit l'espoir d'un dialogue apaisé pour discuter du cadre électoral du scrutin d'août 2023.Des élections présidentielles, législatives et locales auront lieu au Gabon en août et des pourparlers politiques en lien avec le scrutin sont organisés lundi à Libreville. Des élections présidentielles, législatives et locales auront lieu au Gabon en août et des pourparlers politiques en lien avec le scrutin sont organisés lundi à Libreville. Alors que des élections présidentielles, législatives et locales auront lieu au Gabon en aout, des pourparlers politiques en lien avec l’organisation de ce triple scrutin s’ouvrent ce lundi à Libreville. (Source : Euronews)

Tchad : Panier de la ménagère- Des poissons infectés inquiètent la population

Une équipe de techniciens du ministère de la Pêche et du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA) est sur le terrain pour faire des prélèvements. Un phénomène étrange, détecté sur des poissons pêchés dans le lac Léré et tout au long du fleuve Chari, inquiète les populations de ces zones. Ces poissons présentent des brûlures et des inflammations sur des parties du corps. Les populations riveraines estiment que ce phénomène est une catastrophe environnementale due aux déchets pétroliers et à l’utilisation des produits contre le ver de Guinée dans les eaux des fleuves. (Source : Apa)

Centrafrique : Tentative d’égorgement d’un enfant- Le suspect arrêté par les forces de l’ordre

La tentative présumée du crime est survenue jeudi dernier derrière l’aérodrome de Berberati, chef-lieu de la préfecture de la Mambéré Kadéi, située à environ 585 kilomètres à l’ouest de Bangui. La victime était un jeune enfant De 10 ans, dont les parents sont des cultivateurs avec des moyens de subsistance extrêmement limités. Le suspect, interpellé par les forces de l’ordre grâce au concours des braves compatriotes, est actuellement remis à la justice centrafricaine. (Source : abangui.com)

Maroc : Inflation et la sécurité alimentaire- Rabat interdit l’exportation de légumes

L’autorité des exportations de produits agricoles, Morocco Fodex, a interdit toute exportation de tomates, d’oignons et de pommes de terre vers les pays d’Afrique de l’Ouest, dans le souci d’assurer la sécurité alimentaire au Maroc. Cette décision a été prise jeudi dernier, avec effet immédiat, dans un contexte fortement marqué par l’inflation des prix des denrées alimentaires (11%). A l’approche du mois de ramadan, attendu au cours de la dernière semaine de mars prochain, la demande intérieure sur la tomate augmente considérablement. Pour sa part, l’offre a baissé, en raison de la vague de froid dans la région de Souss-Massa, qui représente 90% de la récolte nationale. (Source : Yabiladi)