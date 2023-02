Sénégal: Inauguration de l'université Iba Der Thiam - Macky Sall entend faire de Thiès "un véritable hub universitaire"

Dans le cadre de sa tournée économique dans la région, le président de la République, Macky Sall, a procédé hier, vendredi 10 février 2023, à l'inauguration de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Le Chef de l'Etat veut faire de Thiès un "véritable hub universitaire".

D'un coût global de plus de six (6) milliards de FCFA, le campus pédagogique de l'université Iba Der Thiam de Thiès est composé, entre autres, de trois blocs administratifs, de trois amphithéâtres d'une capacité de 350 places chacun, de trois blocs pédagogiques, de 24 salles de cours, de quatre salles multimédia, d'une bibliothèque universitaire.

"La cérémonie qui nous réunit, traduit mon pari sur la jeunesse, l'éducation et de la formation à travers le développement du capital humain, un des axes prioritaires du Plan Sénégal émergent (PSE), qui est le référentiel des politiques publiques avec ces trois axes, et qui reste un puissant levier pour la prise en charge adéquate et efficace de la question de l'employabilité et de l'emploi des jeunes", a déclaré Macky Sall lors de l'inauguration de l'établissement d'enseignement supérieur.

Poursuivant son propos, il ajoute : "il convient d'investir massivement et durablement vers l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. C'est dire que le campus pédagogique qui vient d'être inauguré d'un coût global de plus de 6 milliards répond de cette dynamique".

L'université Iba Der Thiam n'a pas encore fini d'être équipée. Macky Sall a annoncé la construction, en cours, de deux chapiteaux de 700 places, de deux nouveaux pavillons d'une capacité de 1200 places en cours de finalisation et l'érection d'une unité de centrale solaire. Mieux, le Chef de l'Etat va remettre à l'université "deux ou trois bus de transport pour faciliter les déplacements entre la ville de Thiès et le campus pédagogique".

Il compte ainsi poursuivre la construction des équipements pédagogiques de l'université Iba Der Thiam. "Avec ces infrastructures, j'entends poursuivre le processus de construction d'un pôle d'excellence académique à Thiès, pour faire de cette ville historique un véritable hub universitaire dans lequel l'université Iba Der Thiam occupe déjà une place de premier plan, aux côtés des ISEP, des ENO, des écoles d'ingénieurs", a fait savoir Macky Sall.

Dans le cadre d'un système d'enseignement performant, le Chef de l'Etat "demande au gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour améliorer les conditions de vie et de travail des différents segments de la communauté universitaire". Il s'agit, entres autres, de la modernisation des infrastructures, du renforcement des équipements, de l'amélioration de la gouvernance universitaire avec la mise en place d'un nouveau cadre légal et réglementaire, de l'augmentation des allocations budgétaires destinées au secteur de l'enseignement supérieur, de la mise en disposition pour la mobilisation de ressources additionnelles pour les universités et la recherche.

Par ailleurs, Macky Sall a rendu un hommage au parrain de l'université de Thiès, décédé le 31 octobre 2020. Il a salué "la mémoire d'un père de famille modèle", " d'un éducateur hors pair", "d'un grand historien", "d'un enseignant chevronné".