Angola: La Première Dame veut une participation active de la population au Programme de développement communautaire

Lubango — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a demandé à la population de Toco, ce vendredi, à Lubango, de participer activement à la mise en œuvre du Programme de Développement Communautaire Intégré (PDCI), afin d'améliorer les conditions sociales de la communauté.

La patronne de la Fondation Ngana Zenza, l'organisation qui développe le programme PDCI dans la localité de Toco, à 35 kilomètres de la ville de Lubango, a déclaré que la participation et le suivi continus sont essentiels au succès du programme.

" Si vous ne vous impliquez pas, nous ne pourrons rien faire. Nous savons que nous pouvons compter sur le soutien du gouvernement provincial, mais la contribution de ceux qui vivent à Toco est également nécessaire ", a-t-elle déclaré.

Selon la Première Dame de la République, la Fondation Ngana Zenza ne résoudra pas tous les problèmes, mais aidera les autorités traditionnelles et religieuses et l'État représentés dans le village à minimiser les difficultés rencontrées par la communauté, et la participation de chacun est donc essentielle.

Ana Dias Lourenço a informé que des ressources matérielles et financières étaient mobilisées pour lancer des actions concrètes sur le terrain, en vue de résoudre les problèmes identifiés, un processus qui a commencé avec l'installation d'une unité de mise en œuvre du programme, à Lubango.

Selon Ana Dias Lourenço, dans une première phase, le programme travaillera avec la communauté pour définir les priorités pour les deux phases de mise en œuvre.

Elle a indiqué que la fondation a besoin de l'engagement, de la participation de toute la population du village, en particulier les jeunes, les autorités traditionnelles et les représentants de l'Etat qui mettront en œuvre l'initiative.

Elle a expliqué que l'intention était de créer les conditions d'amélioration de la vie des populations, à commencer par les enfants, afin qu'ils aient tous une assistance, à savoir des vaccins, une bonne alimentation et une école.

"Nous prétendons que les mères, lorsqu'elles se rendent au marché du Km 40, avec leurs produits, n'aient pas besoin d'emmener leurs enfants et nous allons créer des points pour que les mineurs soient pris en charge par d'autres mères de la communauté", a-t-elle renchéri.

Elle a mis en relief le travail avec les femmes locales, car elles sont majoritaires, et avec des enseignements sur la façon dont elles peuvent améliorer la vie de leur famille, s'occuper des enfants, lire et écrire, créer un état d'esprit dans lequel chacune saura défendre sa vie et sa lignée.

Pour les jeunes qui quittent le village Toco pour la ville de Lubango, la Première Dame a révélé que la création d'activités d'attraction était en cours, avec des actions de formation pour les maintenir dans la localité et aider à la développer.

"Ce sont eux qui construiront une maison, aideront à garder et à protéger les infrastructures qui seront construites dans chacun des villages, pour l'alphabétisation entre autres compétences", a-t-elle souligné.

Ana Dias Lourenço s'est dit préoccupée par la distance séparant les différents villages du secteur, c'est pourquoi elle a demandé une étude auprès des autorités de Toco pour voir comment améliorer l'organisation et la répartition des personnes dans la localité, sans mettre en péril les raisons traditionnelles et culturelles.

Le Programme de développement communautaire intégré de Toco (PDIC), de la Fondation Ngana Zenza, dirigé par la Première Dame, Ana Dias Lourenço, sera mis en œuvre jusqu'en 2025 et prévoit de soutenir 3 000 887 familles, correspondant à 18 282 personnes dans la localité.

Avec un travail de terrain et des contacts avec la population, la Première Dame a conclu sa visite de deux jours à Huíla, qui a débuté jeudi avec le lancement du programme de développement communautaire et intégré à Toco, le premier projet de la Fondation.