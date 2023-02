Madagascar: Mahitsy - Un bourreau torture son beau-fils

Un garçon âgé de 10 ans a été admis au centre hospitalier de base de niveau II de Mahitsy, jeudi soir. Son beau-père lui a brûlé la plante des pieds avec un couteau incandescent.

Maltraitance. Un pauvre garçon de 10 ans, vivant à Bemasoandro-Mahitsy, en a été victime. Il est maintenant pris en charge au centre hospitalier de base de niveau 2 (CSB2) de Mahitsy. Son beau-père, un cultivateur, lui a brûlé la plante des pieds avec un couteau incandescent. L'enfant a subi ces actes de violence pendant l'absence de sa mère, jeudi soir. Celle-ci était dehors cherchant de l'argent pour nourrir sa famille. Le jeune garçon est son premier fils. Elle a trois autres enfants avec son nouveau mari tortionnaire.

Il était environnant 18 heures quand les voisins ont entendu le gosse pleurer et gémir. Avisé, le chef du fokontany a, à son tour, prévenu la brigade de la gendarmerie de Mahitsy. Sur place, les gendarmes ont pu vérifier la réalité des faits signalés. Un attroupement tumultueux a envahi la cour.

En garde à vue

" Grâce à une éducation citoyenne bien ancrée, il n'y a eu aucune vindicte populaire, même si la foule était excédée. Elle nous a tout de suite désigné l'auteur de l'infraction et nous l'avons arrêté ", explique la gendarmerie. La victime ne pouvait pas marcher à cause des brûlures. Un gendarme a dû le porter et placer à bord de leur pickup pour être acheminé à l'hôpital. Son état ne permet pas encore les enquêteurs de l'auditionner. En attendant, les gendarmes terminent l'interrogatoire du père cruel qui est actuellement en garde à vue.

Son transfert au parquet est prévu lundi, sauf changement. La mère du garçon dit avoir été surprise et déçue par le comportement de son homme. Elle n'aurait jamais su que son fils a toujours été maltraité quand elle n'était pas là. Le voisinage non plus ne s'attendait pas à ce que le parâtre pouvait perpétrer. " Il faisait donc semblant d'être gentil avec les autres, mais il est terrible envers l'enfant. Ce que nous savons juste de lui c'est qu'il est agressif quand il est en colère ", raconte un voisin. " Quoi que le garçon ait pu faire, il ne mérite pas une telle punition. Ce n'est plus d'ailleurs une simple correction, mais une sanction homicide ", assène-t-il.