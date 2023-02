Madagascar: Enseignement - L'accès à l'apprentissage numérique amélioré

Quatorze mille collégiens bénéficieront de l'accès à la plateforme numérique où des ressources éducatives libres seront disponibles pour améliorer leur apprentissage.

À l'ère de l'internet, l'accès aux ressources éducatives numériques reste limité pour la plupart des élèves. La crise sanitaire a accentué les inégalités aggravées par la fracture numérique. La fermeture des écoles en 2020 a entrainé le décrochage scolaire d'environ 30% des élèves dans le monde entier. La plupart n'ont pas la possibilité d'accéder à l'enseignement à distance pour assurer la continuité de l'apprentissage. "Le secteur de l'éducation a été aussi frappé de plein fouet par la pandémie mondiale liée à la Covid-19. Dans le cadre de mise en place de ressources éducatives libres ou des cours numériques sont disponibles avec des tutoriels, des leçons et exercices ainsi que des réponses avec des animations vidéos sont mises en place. Pour pouvoir appuyer les élèves dans cette démarche, il importe de renforcer les efforts et renouveler les défis pour y remédier. Il s'agit particulièrement de doter les élèves de quelques collèges de connexion gratuite", indique Théophil Rabenandrasana, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale.

De ce fait la mise en place de ressource éducative facilement accessible permet aux élèves de niveau collège de se connecter. Un accord tripartite a été signé hier entre le ministère de l'Éducation nationale, l'UNICEF Madagascar et Airtel Madagascar en vue de faciliter l'accès à l'apprentissage numérique à Madagascar. De ce fait, quatorze mille collégiens dans quinze collèges auront une facilitation d'accès à la plateforme numérique du ministère durant la durée du partenariat qui est de 5 ans. Trois régions seront bénéficiaires de cette facilité d'accès. Il s'agit des régions Anosy, Atsimo Andrefana et Boeny. Les élèves de la communauté, utilisateurs du réseau Airtel Madagascar auront cet accès gratuit à la plateforme numérique du Ministère de l'Éducation Nationale de n'importe où et à tout moment à Madagascar.

Qualité

Cette initiative redonne un nouveau souffle au secteur éducatif car elle permet aux étudiants et enseignants d'accéder à l'éducation digitale, dont l'importance a été renforcée par la pandémie de la Covid-19. En effet, le Sommet de la Transformation de l'Éducation, qui s'est tenu en septembre 2022 à New York, a été un tournant qui a accentué la nécessité de combler le fossé numérique qui se creuse en défaveur des pays en voie de développement. Cet accord de partenariat résulte de la coopération entre UNICEF et Airtel Afrique dans le cadre de l'initiative "Réimaginer l'éducation" de l'UNICEF. Un partenariat panafricain estimé à 57 millions de dollars, qui profite à treize pays dont Tchad, Congo Brazzaville, Gabon, Kenya, Malawi, Niger, Nigeria, République Démocratique de Congo, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Zambie, et Madagascar.