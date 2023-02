Madagascar: Mariage - Koloina et Mendrika se sont dits " oui "

Nouveau départ. Trois jours avant son départ, l'attaquant du Centre de formation de football d'Andohara- nofotsy (CFFA) et des Barea Chan, Koloina Solomampionona Razafindranaivo dit Rakool, meilleur buteur malgache au Championnat d'Afrique des nations en Algérie, auteur de trois buts, et Mendrika Lavorary Nasandratriniaina se sont dits oui devant Dieu et devant les hommes, hier à l'Espace Matehotia, à Andoharanofotsy.

Le mariage civil a été officié par le maire de la commune d'Andoharanofotsy, Henintsoa Rakotoharimanana dit Tota, qui n'est autre que le président de son club, le CFFA, également président de la ligue d'Analamanga et de l'Association des clubs de football élites de Madagascar, organisatrice de l'Orange Pro League. Et le mariage religieux a été assuré par le pasteur Julien Randrianarisoa, du temple Miaramanompo à Ampasampito, qui est, de son côté, le président de son ancien club, Five FC.

Outre les familles du couple, Koloina et Mendrika ont été, lors de ce jour inoubliable dans leur vie, bien entourés par leurs amis, les coéqui- piers du CFFA, les Barea dont Jean Yves Razafindrakoto, l'attaquant du Fosa Juniors FC , son club de formation ; et aussi ses coachs notamment Romuald Félix Rakotondrabe dit Roro et le coach Navalona du Five FC. Rakool s'envolera pour l'Algérie ce lundi afin de débuter sa nouvelle carrière internationale au Mouloudia Club d'Alger, club en Ligue 1, jusqu'en 2026. Il a déjà eu en main son visa remis officiellement par l'ambassadeur d'Algérie, Malek Djaoud, ce jeudi. Rakool partira tout seul, mais sa femme le suivra en terre algérienne plus tard.