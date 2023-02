Madagascar: Rugby / XXL TOP 20 - Les cadors répartis en quatre poules

Le tirage au sort par poule du championnat de Madagascar de rugby division première a été fait hier. Le match inaugural débutera le dimanche 19 février, au stade d'Andohatapenaka.

Quatre poules composées de cinq équipes chacune sont le résultat du tirage au sort du championnat de Madagascar de rugby, première division séniors hommes. Tirage au sort organisé hier, par Malagasy Rugby en présence du sponsor officiel, la Star, au siège de la Brasserie à Andraharo. Le championnat de Madagascar 2023 porte le nom de " XXL TOP 20 Energy ", tiré de la boisson XXL, sponsor officiel du rugby malgache. On connait désormais le nom de chaque équipe qui compose les quatre poules.

Antsoniandro Andrianorosoa, directeur technique national de Malagasy Rugby, a expliqué que " l'objectif, cette année, est de préparer le rugby malgache à entrer dans le professionnalisme d'ici 2025 au plus tard. Après le championnat national qui s'étalera jusqu'au 18 juillet, il restera douze équipes et celles-ci, jugées trop fortes, constitueront les équipes qui entreront en professionnel ". Pour lui, la transition vers le professionnalisme se fait étape par étape. " Il nous faut des statuts et règlements juridiques qui régissent ce que nous appelons statut professionnel. Beaucoup de choses vont changer et c'est le Rugby Afrique qui incite chaque fédération en entrer dans cette voie pour relever le niveau du rugby africain. "

La poule A et D sont qualifiées poules de la mort, observent quelques dirigeants de clubs présents au tirage au sort. Dans la poule A se trouvent TAM d'Anosibe, TFMA, TFA, XV FA et FBM. Hery Christian Andrianantenaina, président du club TFA, a indiqué que " la poule A serait la poule de la mort où le niveau de chaque club est à peu près le même. Nous sommes ici pour connaitre les noms de nos adversaires ".

Dissensions qui couvent

Cette année, Hery Christian Andrianatenaina, président de TFA, a indiqué que TFA est prêt à relever un nouveau défi en visant le titre final. " Nous avons constaté ce jour (hier) la réclamation de certains dirigeants des clubs qui cherchent à entrer en pourparlers avec le président de Malagasy Rugby afin d'assainir les dissensions qui couvent. Sans polémiquer, nous encourageons les discussions sincères pour régler les problèmes une bonne fois pour toutes ", conclut-il.

Le Cosfa, champion en titre, a hérité d'une poule C, abordable avec JSTA, SCB, Mang'art et US Cheminot. Il remettra son titre en jeu, mais les quatre équipes de sa poule sont prêtes à bousculer la hiérarchie. Autre poids lourd du tournoi, le FTM se trouve dans la poule D avec US d'Ankadifotsy, 3FAI, Uscar et FTAT. Cette année, les Dakarois, appellation des joueurs de FTM, sont en mission pour chercher le titre national qui leur a échappé depuis quelques années. La poule B qui comporte STM, 3FB, FTBA, Usikopa et XV Avenir, semble plutôt équilibrée. À la fin du championnat, XXL donnera des " cash prize " pour les trois premières équipes ainsi que pour le meilleur joueur et le meilleur marqueur du tournoi.

Les équipes des quatre poules

Poule A: TAM d'Anosibe, TFMA d'Ankasina, TFA d'Anatihazo, XVFA d'Ampasika, FBM de Bemasoandro

Poule B: STM de Savonnerie (tropicale), 3FB de Fahasalamana (Santé), FTBA d'Andohatapenaka, USI d'Ikopa, XV Avenir d'Andohatapenaka

Poule C: COSFA Miaramila (Armée), JSTA d'Ambondrona, SCB de Besarety, Mang'art de Manjakaray, UASC de Cheminot

Poule D: USA d'Ankadifotsy, 3FAI d'Ambalavao, Uscar (CUA), FTM de Manjakaray, FTAT d'Anosibe