Madagascar: Gros saphir de Madagascar à Dubaï - L'État malgache sommé de s'expliquer

Un corindon de saphir de 90kg, exposé à Dubai serait issu des antres de Madagascar. Des détails devront être fournis par l'État malgache si les informations s'avèreraient exactes.

Il y a plus de questions que de réponses. Un bloc de saphir de près de 90kg sera exposé prochainement à Dubai selon le site américain thenationalnews.com. Il est indiqué être en provenance de Madagascar selon d'autres sites spécialisés. Des sites parlent même de sa spécificité de 451 000 carats. Il aurait été extrait de la localité de Mananjary pour être envoyé en Slovénie en 2019. Un institut de recherche culturel aurait conservé le saphir. Une firme suisse dénommée SM Share Management, s'expliquant sur son site, être spécialiste en industrie de l'art et de l'architecture et en développement d'entreprises l'aurait par la suite acquis. La firme envisage de l'exposer à Dubaï pour les grandes industries et grands investisseurs qui seraient intéressés par la roche d'une rareté exceptionnelle, la semaine prochaine. Le corindon de 90kg figurerait dans le livre Guinness des records, d'après toujours des détails fournis par des sites web. Après un détour sur ces sites web, l'"Institute for the protection of Cultural Heritage" en Slovénie ne donne pas du tout d'informations sur un quelconque bloc de saphir qui serait passé à l'institut. Aucune trace palpable non plus concernant le saphir du côté de la société dite "acquéreuse" du corindon, telle que relayé dans les sites.

Redevances

Aucun détail n'est fourni nulle part du côté des opérateurs ni de l'administration malgache pour l'heure. En effet, aucun tapage n'a été fait autour d'une aussi grosse découverte si l'exportation a eu lieu. D'où vient le corindon, combien pèse-t-il réellement, car le site américain the nationalnews, détaille que le poids réel a été de 140kg avec les croûtes. La procédure à l'exportation a-t-elle été suivie ? À quel nom est-il enregistré à son départ du pays ? Est-il passé par les bureaux locaux d'administration minière de sa provenance ? Son acquéreur a-t-il payé des redevances et des ristournes à la commune de provenance ? Comment l'a-t-on transporté vers les ports pour qu'il ne soit ni dérangé ni interpellé jusqu'à sa destination finale ?... "La valeur d'une telle ressource reste inconnue même si les sites d'information parlent du " Priceless sapphire", c'est-à-dire, impossible à évaluer. Le corindon n'est pas encore taillé donc il a sa valeur, et en tant que pièce unique la valeur peut aussi changer" détaille la source. En attendant, si la roche considérée comme la deuxième plus dure après le diamant provient réellement de la grande île, des explications doivent être données.