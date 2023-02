Madagascar: Baolai - Grande promotion de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin se fête aussi chez Baolai. L'enseigne des grandes marques chinoises lance en ce moment une grande promotion sur tous ses produits. Téléviseurs, réfrigérateurs, ampli-baffles, lave-linges, fours électriques, claviers, constituent autant de produits ménagers et audiovisuels que les ménages et les couples peuvent s'échanger en cette journée dédiée à l'amour.

" On a fait une promotion durant les fêtes de fin d'année et on veut faire mieux pour la Saint-Valentin car notre objectif est encore et toujours de satisfaire au maximum nos clients ", explique Ren Yu Jie le PDG de Baolai. Et les clients ont effectivement l'embarras du choix puisque Baolai propose beaucoup de références dans ses magasins à Antananarivo. Pour ne citer que les TV Led et Smart des deux marques star que sont Jeyoo et Hisense. Parmi les nouveautés figurent les téléviseurs de 17, 19 et 22 pouces qui se vendent à des prix qui défient toute concurrence. Il y a également les formats intermédiaires comme le Hisense 32 pouces accessible pour un prix autour de 500.000 ariary.

Tout comme les grands formats 4K de 55 pouces à 80 pouces. Mais la grande nouveauté c'est aussi le grand Laser TV Hisense de 100 pouces que Baolai lance depuis peu. " Le Laser TV Hisense peut remplacer à merveille le TV du salon en projetant une image de très grande qualité car il est constitué d'un vidéoprojecteur ultra courte focale laser 4K et d'un écran de projection antireflet avec système audio intégré et on peut le regarder même en pleine journée ", explique le dirigeant de Baolai. Notons que Baolai, qui fête cette année sa présence sur le marché malgache, offre un cadeau pour certains achats.

Côté authenticité des produits, les clients n'ont aucun souci à se faire. " En tant que distributeurs de ces marques spécififques nous nous approvisionnons directement auprès de nos fournisseurs et il n'y a pas de risques de copie ", conclut le PDG de Baolai.