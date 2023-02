Madagascar: " American Corner Antananarivo " - Des ressources pédagogiques d'anglais gratuites pour le grand public

Le troisième " American Corner " à Madagascar venait d'ouvrir ses portes à l'Université d'Antananarivo. Il permet au grand public de découvrir la culture américaine à travers une bibliothèque, la médiathèque et l'accès internet à des ressources digitales qui sont proposées gratuitement sur place.

Opportunités

Ceux qui souhaiteraient apprendre gratuitement la langue anglaise et avoir une information actualisée et fiable sur les Etats-Unis peuvent désormais se rendre à l'Université d'Antananarivo. Inauguré hier , le campus abrite actuellement le troisième " American Corner " implanté à Madagascar après Taolagnaro et Mahajanga. Une variété de programmes éducatifs et culturels sera programmée dans ce centre chaque année. Il abrite également une large sélection d'outils d'apprentissage de l'anglais, une bibliothèque et un espace multimédia avec des ordinateurs connectés à un internet haut débit grâce à l'appui de la Fondation Axian. Le centre est ouvert du lundi au samedi matin pour permettre aux travailleurs de se ressourcer en dehors des heures de travail. " Toute personne sans distinction d'âge et de diplôme sont autorisées à se rendre sur place. Notre eLibrary dispose des données d'apprentissage de la langue anglaise pour les enfants. Il y a également la version électronique de tous les journaux dans le monde entier qui peuvent être lus , écoutés et traduits selon la langue choisie par le visiteur. Nous disposons également d'un studio pour la production de vidéos professionnelles ou pour une simulation " , selon Jaona Andriantsoa, directeur des American Corners à Madagascar.

50 000 USD

C'est le coût du financement alloué par le gouvernement américain pour l'équipement de ce centre en technologie et mobilier. Cela relève d'un partenariat entre l'Ambassade des Etats Unis à Madagascar et l'université d'Antananarivo par le biais de son département d'études anglophones. L'ambassadrice américaine, Claire Pierangelo a indiqué dans son discours que c'est le début d'un nouveau chapitre dans le partenariat entre l'Université d'Antananarivo et l'Ambassade des Etats-Unis. " C'est l'occasion pour nos institutions de penser global, agir national alors que nous collaborons pour fournir aux étudiants et aux corps enseignant l'accès à des opportunités éducatives de haute qualité et pour renforcer la qualité de l'enseignement de l'université phare de Madagascar ", a-t-elle indiqué. L'American Corner Antananarivo fait partie d'un réseau de plus de 700 espaces similaires gérés par le gouvernement américain dans le monde entier. La capacité la plus importante des American Corners est la possibilité pour les individus et les groupes de participer à des conversationsprésentielles et virtuelles sur les grandes questions auxquelles sont confrontées la communauté, la nation et le monde.