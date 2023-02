Madagascar: Mariage - Rakool et Mendrika se sont dit " oui " hier

Koloina Razafindranaivo alias Rakool et sa compagne Nasandratriniaina Mendrika Lavorary se sont passé la bague au doigt.

Les nouveaux époux se sont dit " oui " pour le meilleur et pour le pire devant Dieu et leur famille hier à l'Espace Mahatehotia Andoharanofotsy. 2023 est tout simplement une année de bénédiction pour ce prodige du CFFA. Il a été élu homme du match, puis a reçu l'offre du Mouloudia Club d'Alger lors du CHAN. Pas plus tard que jeudi, il a été décoré Chevalier de l'ordre national et Commandeur du mérite sportif. Hier, le joueur de 22 ans et sa femme ont célébré leur mariage après avoir été en couple pendant pas mal de temps.

Dirigé par le maire d'Andoharanofotsy, Tôta Henintsoa Rakotoarimanana, non moins président de son ancien club, les festivités ont commencé par la cérémonie de mariage civil. C'était le Pasteur Julien Randrianarisoa, président du club Five FC qui a prononcé le sermon du mariage religieux. Les jeunes mariés se sont embrassés sous les applaudissements des invités, elle avec une longue robe blanche, lui en costume jaune moutarde. Les joueurs des Barea A' et le coach Rôrô ont assisté à cette union.

Par ailleurs, Rakool sera attendu à Alger dès ce mardi. Les ingrédients sont réunis car il vient de recevoir son visa. Le couple quittera le pays ce lundi. Hier, Rakool n'a pas caché son objectif d'aller loin dans sa carrière. Il rêve déjà de participer aux Ligues des champions.